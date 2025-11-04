Đắk Lắk họp khẩn

Trước dự báo cơn bão số 13 (Kalmaegi) có cường độ rất mạnh, khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh thành, trong đó có Đắk Lắk, ngay trong tối 3/11, địa phương này đã tổ chức họp khẩn để lên phương án ứng phó.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu khu vực phía Đông của tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương...

Ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp. Ảnh: TN

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các địa phương ven sông, vùng trũng thấp phải di dời dân đến nơi an toàn, kiểm tra công trình trọng điểm, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu, tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người dân lưu trú trên phương tiện khi bão đổ bộ.

Lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã được điều động xuống các địa bàn xung yếu để hỗ trợ sơ tán và bảo đảm an toàn dân cư. Các ngành chức năng chuẩn bị vật tư, phương tiện, lương thực, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Đà Nẵng huy động hơn 3.300 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng cơ động khi có lệnh

Nhằm chủ động ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng đã kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, duy trì hơn 3.300 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Hiện toàn thành phố có gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, gia cố đê, kè, di dời dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, Bộ CHQS thành phố duy trì thường xuyên gần 800 bộ đội thường trực và hơn 2.500 dân quân tự vệ, dự bị động viên... Các đơn vị đóng quân trên địa bàn được yêu cầu duy trì chế độ trực nghiêm túc, bảo đảm thông tin liên lạc, phương tiện, vật tư và lực lượng cứu hộ sẵn sàng triển khai khi có diễn biến bất thường.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Kalmaegi, cập nhật lúc 2h ngày 4/11. Nguồn: NCHMF

Quảng Ngãi trực sẵn sàng 24/24h

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp được kiện toàn; lực lượng, phương tiện, vật chất được huy động đầy đủ; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt 24/24h.

Song song với đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, hướng dẫn ngư dân không hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các địa phương ven biển và huyện đảo Lý Sơn được yêu cầu bố trí lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 3 đội xung kích với 100 cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm dân quân cơ động tại các xã, phường; hàng chục phương tiện chuyên dụng như xe thiết giáp, xuồng, canô, cưa cầm tay, áo phao, đèn pin được bảo dưỡng, niêm cất sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Các đơn vị cũng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, tỉa cành cây, gia cố công trình, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Gia Lai: Sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ

Ngày 4/11, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã triển khai kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái (drone) phục vụ trinh sát, cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ.

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã chuẩn bị và hiệp đồng các loại phương tiện bay không người lái với các đơn vị gồm: 1 flycam trinh sát của Bộ CHQS tỉnh và 5 chiếc hiệp đồng với Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...

UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo kích hoạt Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai và triển khai vận hành an toàn hồ, đập trên toàn địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm tra hệ thống cảnh báo hạ du, tổ chức trực ban 24/24h, báo cáo nhanh ngay khi có tình huống khẩn cấp...

Khánh Hòa sẵn sàng các phương án ứng phó

Ngày 4/11, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi đổ bộ và mưa lũ sau bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và tài sản.

Theo đó, UBND các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản chi tiết, sẵn sàng phương án bảo vệ an toàn cho người, phương tiện, tài sản tại các khu vực trọng điểm như điểm du lịch, vùng nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, các công trình trên biển, đảo và khu vực ven bờ.

Đặc biệt, các địa phương tăng cường kiểm tra những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp.