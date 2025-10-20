Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (20/10), vị trí tâm bão số 12 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Bão số 12 kết hợp cùng một số hình thái nhiễu động sẽ gây ra đợt mưa rất lớn ở khu vực miền Trung. Nguồn: NCHMF

Các chuyên gia khí tượng nhận định, đây là cơn bão có diễn biến rất khó lường do sự tương tác với khối không khí lạnh.

Hiện nay, kịch bản có xác suất cao nhất là bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng đến đặc khu Hoàng Sa. Sau đó, khoảng ngày mai (21/10), bão khả năng tương tác không khí lạnh, đổi hướng sang Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền khu vực Huế - Quảng Ngãi vào sáng 23/10.

Cụ thể, ngày và đêm nay, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h. Đến 7h sáng mai, vị trí tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc với cường độ cấp 11, giật cấp 13. Đây cũng là cường độ mạnh nhất của cơn bão này.

Trong 24 giờ tới, bão bắt đầu tương tác với không khí lạnh, đổi hướng Tây Nam và di chuyển chậm, chỉ 10km/h, cường độ ít thay đổi. Đến 7h sáng 22/10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

24 giờ sau đó, bão vẫn di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, tốc độ 10km/h. Đến 7h sáng 23/10, vị trí tâm bão trên vùng ven biển từ Huế - Quảng Ngãi, áp sát đất liền với cường độ khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dù bão giảm cấp và đổ bộ với sức gió không quá lớn, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Dự báo diễn biến bão số 12 trong 24-72 giờ tới. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cảnh bão, các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Diễn biến cụ thể về đợt mưa này còn phụ thuộc rất nhiều vào sự tương tác giữa không khí lạnh và bão Fengshen. Vì vậy, chính quyền và người dân cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.