Chiều 20/10, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp thông tin về diễn biến của cơn bão số 12 và đợt không khí lạnh đồng thời tác động đến thời tiết nước ta.

Bão số 12 di chuyển theo quỹ đạo cong

Cụ thể, ông Lâm cho biết ngay sau khi vào Biển Đông (chiều 19/10), bão Fengshen (bão số 12) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có xu hướng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 13 trong 24 giờ tới.

Từ ngày 22/10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang Tây Nam, tốc độ giảm và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Hướng di chuyển của bão số 12, cập nhật chiều 20/10. Nguồn: NCHMF

Ông Lâm nhận định, bão số 12 di chuyển theo quỹ đạo cong, với hướng ban đầu là Tây Tây Bắc - Tây, sau đó chuyển dần xuống Tây Nam khi đến gần khu vực Trung Bộ.

Đồng thời, ông cũng cho biết theo dự báo mới nhất, bão số 12 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn trên diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

TS. Hoàng Phúc Lâm thông tin về diễn biến bão số 12 và đợt không khí lạnh. Ảnh: P.T

Cụ thể, ông Lâm cho biết, từ đêm 22-26/10, mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, có nơi cục bộ trên 500mm; trọng tâm là khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị.

“Đây là kịch bản chính được nhận định - bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10”, ông Lâm nhấn mạnh.

Không khí lạnh tác động đến đường đi của bão

XEM CLIP:

Ông Lâm cũng giải thích thêm, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Biển Đông vào thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng đi và cường độ của bão.

Luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền.

“Không khí lạnh làm giảm sức gió của bão, nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi”, ông Lâm dự báo.

Trọng tâm đợt mưa được dự báo là khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng với lượng mưa cục bộ có nơi trên 900mm. Ảnh minh họa mưa lớn gây ngập sâu tại Đà Nẵng: Hồ Giáp

Đặc biệt, theo ông Lâm, mưa có thể kéo dài ngay cả sau khi bão tan, do gió Đông Bắc vẫn hoạt động mạnh và các nhiễu động sau bão còn tồn tại. Khu vực Trung Trung Bộ vì vậy có thể tiếp tục mưa to đến đầu tháng 11, trong đó ngày và đêm 23/10 là thời điểm mưa lớn nhất.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt ở mức 3

Về tình hình lũ, ông Lâm cho biết từ 23-30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ có thể đạt hoặc vượt mức báo động 3, gây ngập lụt sâu và diện rộng, kèm theo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt được dự báo ở mức 3.

Vì vậy, người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.