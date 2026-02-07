MS 2026.038

Vào một ngày của tháng 10/2025, trên đường đi học về, cậu bé Phạm Thành Đạt ở thôn Tây Hà (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ bị ngã. Cứ tưởng cú ngã bình thường, ai dè lại trở thành khởi đầu cho chuỗi ngày đau đớn. Chỉ vài ngày sau, chân phải của Đạt bị sưng vù và đau nhức.

Đạt bị ung thư ác tính nên phải cắt bỏ chân phải. Ảnh: Sỹ Thông

Hốt hoảng, vợ chồng chị Phan Thị Quỳnh Trang (SN 1999) và anh Phạm Văn Như (SN 1990) đưa con đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Đạt bị viêm xương, chỉ định phẫu thuật hút dịch. Tuy nhiên, ngay trên bàn mổ, bác sĩ phát hiện một khối u bất thường. Đạt được chuyển gấp ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), nơi kết quả xét nghiệm xác định cậu bé mắc ung thư ác tính xương và sụn.

Suốt nhiều tháng ròng rã, cậu bé 6 tuổi phải gồng mình chịu đựng những đợt truyền hóa chất khiến cơ thể ngày càng héo hon. Dù vậy, khối u quái ác vẫn không dừng lại. Ngày 9/1/2026, để giữ lấy mạng sống cho Đạt, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải nhằm ngăn ung thư di căn.

Cơ thể của cậu bé gầy rộc vì trải qua nhiều đợt truyền hoá chất. Ảnh: Sỹ Thông

“Con tỉnh dậy trong hoảng loạn, đôi tay gầy guộc quờ quạng dưới lớp chăn rồi òa khóc nức nở: Mẹ ơi, chân của con đâu rồi? Nghe con hỏi, tim gan tôi như có trăm nhát dao đâm vào, chỉ biết ôm con mà khóc”, chị Trang nghẹn ngào nhớ lại.

Gia đình anh Như, chị Trang vốn thuộc diện khó khăn. Hai vợ chồng quen nhau khi cùng làm công nhân may tại TP Hồ Chí Minh. Dịch Covid-19 bùng phát khiến cả hai mất việc, phải đưa nhau về quê chị Trang ở Hà Tĩnh sinh sống.

Cuộc sống của gia đình chỉ trông vào 3 sào ruộng. Hết mùa vụ, chị Trang lại tranh thủ chạy chợ bán rau, còn anh Như thì ai thuê gì làm nấy, từ phụ hồ đến thợ sơn, mong đủ ăn cho hai con nhỏ.

Thế nhưng, toàn bộ số tiền tích cóp cùng khoản vay mượn hơn 100 triệu đồng nhanh chóng cạn kiệt theo những đơn thuốc đắt đỏ của Đạt.

Mỗi tuần, ngoài danh mục thuốc được bảo hiểm chi trả, gia đình phải mua thêm các loại thuốc đặc trị với chi phí từ 3–4 triệu đồng/đơn – khoản tiền vượt quá khả năng của họ.

Ngoài các danh mục thuốc được bảo hiểm chi trả, gia đình phải mua thêm các loại thuốc đặc trị đắt tiền

“Tài sản giá trị nhất của ông bà ngoại là con trâu cũng đã phải bán để lo viện phí cho Đạt. Nhìn con quằn quại trong đau đớn, tôi chỉ ước có thể đánh đổi mạng sống để cứu con”, người mẹ trẻ nghẹn ngào.

Ông Phạm Xuân Sơn (66 tuổi, ông ngoại của Đạt) rưng rưng nước mắt: “Vợ chồng tôi chỉ có một mình Trang là con gái. Khi vợ chồng con về ở chung, gia đình rất vui. Không ngờ cháu lại mang bệnh hiểm nghèo. Nhìn cháu thế này, tôi xót xa lắm mà chẳng biết làm sao”.

Nỗi đau của gia đình vẫn chưa dừng lại. Các bác sĩ cho biết, Đạt đang chờ kết quả giải phẫu để xác định mức độ nguy hiểm của bệnh. Nếu tế bào ung thư tiếp tục di căn, cậu bé có thể phải đối mặt với cuộc phẫu thuật tháo khớp háng.

“Vợ chồng tôi đã vay mượn, xoay xở được khoảng 200 triệu đồng để giành giật sự sống cho con. Nhưng số tiền ấy giờ gần như cạn kiệt, trong khi chặng đường điều trị còn rất dài. Tôi không biết mình có thể cùng con cầm cự đến bao giờ, nhưng còn nước còn tát. Chỉ mong ông trời thương, cho con trai tôi một cơ hội được sống”, chị Trang nghẹn ngào chia sẻ.

Người mẹ trẻ mong phép màu đến với con trai mình. Ảnh: Sỹ Thông

Ông Đậu Đình Thăng, Trưởng thôn Tây Hà (xã Tứ Mỹ) cho biết, gia đình chị Trang vốn đã khó khăn, nay con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo nên hoàn cảnh càng khó khăn hơn.

“Cháu Đạt rất ngoan ngoãn, lễ phép. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để cháu có thêm cơ hội được tiếp tục sống”, ông Thăng nói.

Bạn đọc giúp đỡ bé Phạm Thành Đạt có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.038 (bé Phạm Thành Đạt) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phan Thị Quỳnh Trang (mẹ bé Đạt) theo địa chỉ: thôn Tây Hà, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0368668829