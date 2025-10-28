Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang điều trị cho hai vợ chồng anh T. (36 tuổi, Hà Nội) và vợ 32 tuổi. Cả hai đều đang phải chống chọi với di chứng liệt, tê bì chân tay và rối loạn cảm giác sau thời gian dài hít bóng cười.

Theo lời kể của anh T., lần đầu tiên hai vợ chồng thử bóng cười là cuối năm ngoái khi hai vợ chồng đi du lịch ở TPHCM. Thấy bạn bè chơi bóng cười, anh cũng tò mò, nghĩ là vui vẻ, vô hại. Ai ngờ chỉ sau một lần thử, hai vợ chồng đều nghiện vì thích cảm giác hưng phấn mà khí N2O mang lại.

Chị H. – vợ anh T. chia sẻ hai vợ chồng cùng chơi bóng cười với nhau, không để người ngoài biết. Cứ mệt mỏi, căng thẳng là hai vợ chồng vào phòng riêng tìm đến bóng cười. Tần suất sử dụng ngày một tăng. Có giai đoạn, hai vợ chồng chơi liên tục, mỗi ngày dùng 6-8 bình, mỗi bình khoảng 40 quả bóng, chỉ khi mệt quá mới dừng lại. Chi phí tốn kém, có lúc hết hàng chục triệu mỗi tuần.

Bàn tay của anh H. bị tê bì, không thể khép lại và mất cảm giác. Ảnh: BVCC.

Sau gần 10 tháng sử dụng, cơ thể cả hai bắt đầu có triệu chứng tay tê, cảm giác như kiến bò trong người, đi lại loạng choạng. Tại Trung tâm Chống độc, bác sĩ kết luận cả hai tổn thương tủy sống cổ do ngộ độc khí N2O, ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động và cảm giác.

Hiện, hai vợ chồng được điều trị phục hồi tích cực, giải độc, kết hợp vật lý trị liệu và tập vận động. Bác sĩ cho biết, quá trình hồi phục có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí không thể hồi phục hoàn toàn nếu tổn thương tủy sống đã nặng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khí N2O trong bóng cười là chất độc thần kinh mạnh, có thể gây tổn thương sâu tới ba cơ quan chính: Hệ thần kinh, hệ máu và hệ sinh sản.

Bóng cười phá hủy lớp myelin - chất cách điện của sợi thần kinh, khiến não và tủy sống bị cắt đứt đường truyền tín hiệu. Hậu quả là tê liệt tứ chi, rối loạn cảm giác, thậm chí ngừng thở. Có bệnh nhân không thể tự ngồi dậy, liệt toàn thân.

Khí N2O gây thiếu máu và suy tủy giống như bệnh lý do hóa chất độc. Còn với sinh sản, nhiều bệnh nhân trẻ bị giảm tinh trùng, rối loạn nội tiết, giảm ham muốn ở cả nam và nữ.

Ngoài ra, Trung tâm ghi nhận nhiều người nghiện bóng cười bị rối loạn trí nhớ, trầm cảm, rối loạn hành vi và cảm xúc - biểu hiện tổn thương não mạn tính.

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bóng cười dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có dấu hiệu tê bì, yếu cơ, mất thăng bằng sau khi hít khí cười, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế ngay.

Cấp cứu thành công nam sinh bị thanh sắt 3 mét xuyên từ mặt qua gáy Trong lúc đi chơi cùng bạn, nam sinh bị thanh sắt dài 3m đâm xuyên thấu từ mặt qua gáy. Ở vị trí này chỉ cần lệch nhẹ là có thể tử vong tại chỗ.

Nam sinh cấp cứu vì thói quen thức khuya, bỏ bữa sáng Nam sinh 14 tuổi được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, chẩn đoán thủng tạng rỗng nghi do thủng dạ dày.