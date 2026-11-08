Theo dự thảo thông tư mới, ứng viên giáo sư, phó giáo sư có thể nộp hồ sơ ở nhiều trường. Bộ trưởng GD-ĐT cho rằng quy định này sẽ thúc đẩy cạnh tranh, góp phần điều tiết đội ngũ trong toàn hệ thống.

Dự thảo thông tư có nhiều chính sách đột phá

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn thông tin về điểm mới này tại hội nghị trực tuyến lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Dự thảo đánh dấu sự chuyển đổi từ mô hình quản lý tập trung "Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn - cơ sở bổ nhiệm" sang mô hình "Cơ sở giáo dục đại học tự chủ tuyển chọn cạnh tranh vào vị trí việc làm, Nhà nước ban hành chuẩn sàn và thực hiện hậu kiểm theo rủi ro".

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: MOET

Dự thảo cũng xác định giáo sư, phó giáo sư là chức danh của giảng viên đại học, gắn với vị trí, nhiệm vụ và nguồn lực. Cơ sở giáo dục đại học chỉ bổ nhiệm khi có vị trí (chức danh giảng viên đại học trong cơ cấu tổ chức, nhân sự); có nhiệm vụ và điều kiện để người được bổ nhiệm thực hiện công việc.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh hai điểm mới của của dự thảo: Việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư có thể thực hiện bất kỳ thời điểm nào trong năm, thay vì theo từng đợt như trước; ứng viên có thể nộp hồ sơ ở nhiều trường.

Bộ trưởng cho rằng quy định này sẽ thúc đẩy cạnh tranh giữa các trường, không chỉ tạo thêm quyền chủ động cho các trường mà còn góp phần điều tiết cho cả hệ thống. Sự cạnh tranh không chỉ ở số lượng mà nhằm nâng cao chất lượng, tạo sự năng động, dịch chuyển đội ngũ giáo sư, phó giáo sư không chỉ ở phạm vi trong nước.

Theo Bộ trưởng, khi một vị trí việc làm có nhiều ứng viên cạnh tranh, hội đồng phải nâng cao trách nhiệm, bảo đảm đánh giá công tâm, khách quan và thực chất. Cạnh tranh cũng phải đi đôi với minh bạch, để hội đồng, các ứng viên, xã hội và Bộ GD-ĐT cùng tham gia giám sát.

Bộ GD-ĐT sẽ thực hiện hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước.

Dự kiến ban hành thông tư trong tháng 11

Bộ trưởng GD-ĐT lưu ý một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong dự thảo, như quy định về đánh giá sau bổ nhiệm, làm rõ quyền và trách nhiệm trong từng điều khoản, đồng thời tính toán kỹ các trường hợp chuyển tiếp. Ông đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và đóng góp ý kiến để hoàn thiện thông tư, sẵn sàng triển khai ngay sau khi văn bản được ban hành.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOET

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay, qua nhiều lần chỉnh sửa, dự thảo đã cơ bản nhận được sự đồng thuận. Ban soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện một số vấn đề kỹ thuật để có thể ban hành trong tháng 11.

Dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư: