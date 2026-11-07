Các trường đại học y dược đang có những điều chỉnh trong đào tạo để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ triển khai lần đầu từ năm 2027.

Chuẩn hóa chất lượng đầu ra của đào tạo y khoa

Sáng 7/11, Hội Y học Việt Nam phối hợp với ĐH Phenikaa tổ chức hội nghị Giáo dục Y học toàn quốc lần thứ X.

PGS.TS Lê Quang Cường, Chủ tịch Hội giáo dục Y học Việt Nam cho hay, chủ điểm quan trọng thảo luận tại hội nghị này là việc chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ, được triển khai lần đầu tiên trên toàn quốc từ năm 2027.

“Kỳ kiểm tra này không đơn thuần là một kỳ thi, mà là bước chuyển quan trọng trong việc chuẩn hóa chất lượng đầu ra của đào tạo y khoa và năng lực của người hành nghề”, ông Cường nói và cho rằng điều này đặt ra trách nhiệm rất lớn với tất cả các cơ sở đào tạo.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng các trường cần chuẩn bị kỹ cho kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề từ năm 2027.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các trường đại học cần nắm cơ hội này để kết hợp, xây dựng các cơ sở dữ liệu về nội dung vấn đáp, trắc nghiệm. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và phải đi vào phương pháp đánh giá trắc nghiệm. “Làm sao đảm bảo, đối chiếu được chuẩn đầu ra với yêu cầu năng lực hành nghề để củng cố và hỗ trợ cho người học kịp thời”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị Giáo dục Y học toàn quốc lần thứ X.

Ông Tuyên cho hay, đối với Y học, đặc biệt phải có thực hành càng nhiều càng tốt. Song, hiện nay các sinh viên dù học rất tốt, ứng dụng công nghệ thông tin trên 3D rất tốt nhưng hầu như vẫn học trên lý thuyết.

Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn chứng ngay ở việc bắt mạch quay. “Các em nhìn trên mô phỏng hoặc bắt trực tiếp trên mô hình rất chuẩn, đặt rất đúng ba đầu ngón tay, cách vòng cổ tay một đốt ra sao,... tất cả rất đúng. Nhưng không cảm nhận được là mạch phù, mạch sác, mạch trong suy tim, mạch trong rối loạn,...”, ông Tuyên nói.

Ngoài ra, với cơ chế các bệnh viện tự chủ, các bệnh nhân vào nằm ở những buồng lựa chọn, chọn thầy thuốc,... cũng rất khó cho sinh viên tiếp cận khám trực tiếp. Do đó, ông Tuyên cho rằng cần quan tâm hơn đến việc sinh viên tốt nghiệp đại học được thực hành để hành nghề, bởi liên quan trực tiếp đến con người.

Thay đổi cách tiếp cận của giảng viên, đổi mới chương trình đào tạo

GS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc ĐH Huế kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược (Đại học Huế) cho rằng, kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề đòi hỏi các cơ sở đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe phải đổi mới đồng bộ chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng dựa trên năng lực.

Theo ông Huy, nhà trường thay đổi cách nhìn nhận, tiếp cận của đội ngũ giảng viên dù khó khăn.

Trước đó, trường đổi mới đồng thời 18 chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. “Đây là một quyết định đầy khó khăn của nhà trường”, ông Huy nói và cho hay trường cũng bước đầu ứng dụng công nghệ vào trong chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Trường này cũng triển khai các hình thức lượng giá lâm sàng dựa trên năng lực đối với người học.

Năm 2027, kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ, được triển khai lần đầu tiên trên toàn quốc.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa cho hay, để thích ứng với kỳ thi, nhà trường đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ vào tất cả lĩnh vực trong đào tạo thực hành y khoa; tích hợp các xu hướng chuyển đổi công nghệ của thế giới trong xây dựng chương trình đào tạo.

Nhà trường cũng củng cố đội ngũ giảng viên, học liệu; kết nối mạnh mẽ với những cơ sở thực hành là các bệnh viện, xây dựng tình huống lâm sàng, những tài liệu theo định hướng của chuẩn năng lực đầu ra.

Tuy nhiên, theo ông Hồi, dù công nghệ có biến đổi đến đâu, ứng dụng AI thế nào, các phương pháp giáo dục có thay đổi, cải tiến thì cái tâm của người làm ngành y, trái tim của người thầy thuốc vẫn được đặt lên trên hết. Bởi quyết định lựa chọn phương pháp, liệu pháp điều trị vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào từng tình huống người bệnh cụ thể và yêu cầu bức thiết của bệnh nhân ở từng thời điểm.