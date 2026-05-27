Bằng khen là sự ghi nhận những nỗ lực của Unilever Việt Nam trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đồng thời đóng góp vào các lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, tạo việc làm, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Đại diện Unilever Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, chia sẻ: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự lớn lao đối với tập thể Unilever Việt Nam, đồng thời là sự khích lệ giúp củng cố niềm tin mà Unilever luôn kiên định theo đuổi: Một doanh nghiệp chỉ thật sự phát triển bền vững khi sự tăng trưởng của mình không chỉ tạo ra giá trị cho chính doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường, cho đất nước”.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Hành trình kiến tạo giá trị từ Việt Nam, cho Việt Nam

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Unilever Việt Nam đã kết hợp kinh nghiệm quản trị toàn cầu với sự am hiểu thị trường và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng trong nước. Đến nay, doanh nghiệp đã tạo ra gần 1.400 việc làm trực tiếp và đóng góp vào hệ sinh thái khoảng 10.000 việc làm gián tiếp thông qua mạng lưới đối tác rộng khắp.

Trong những giai đoạn nhiều thách thức, Unilever Việt Nam đã duy trì chuỗi cung ứng sản phẩm thiết yếu, triển khai các hoạt động hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, góp phần bảo vệ đời sống người dân và củng cố niềm tin xã hội.

Doanh nghiệp cũng tích cực đóng góp cho các hoạt động phát triển cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho hàng chục triệu người dân, đặc biệt là trẻ em và cộng đồng nông thôn.

Cam kết trong giai đoạn phát triển mới

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò của doanh nghiệp không chỉ được nhìn nhận qua kết quả sản xuất, kinh doanh, mà còn qua khả năng tạo dựng những nền tảng giúp nền kinh tế phát triển bền vững và có sức chống chịu tốt hơn.

Unilever Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phát huy các năng lực đã được xây dựng trong hơn ba thập kỷ qua, đồng thời chuyển hóa những năng lực đó thành các đóng góp cụ thể hơn trong giai đoạn tới thông qua bốn năng lực tạo giá trị dài hạn:

● Thứ nhất là năng lực phục vụ đời sống thiết yếu. Với danh mục sản phẩm gắn liền với nhu cầu hằng ngày của hàng triệu gia đình Việt Nam, Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và không ngừng cải tiến để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn trong từng khoảnh khắc của đời sống.

● Thứ hai là năng lực kết nối quốc tế và nâng chuẩn chuỗi cung ứng. Thông qua hệ sinh thái gồm nhà cung ứng, nhà phân phối, đối tác bán lẻ, tiểu thương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, Unilever Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác để đưa phát triển bền vững, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đi sâu hơn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp cũng hướng tới việc thúc đẩy chuỗi cung ứng tại Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị của tập đoàn trên toàn cầu.

● Thứ ba là năng lực đổi mới vận hành và phát triển con người. Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ, tự động hóa và các mô hình vận hành mới vào thực tiễn nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và khả năng thích ứng. Song song đó, doanh nghiệp chú trọng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, tạo điều kiện để đội ngũ trong nước tiếp cận kỹ năng mới, tiêu chuẩn mới và cách làm mới trong môi trường toàn cầu.

● Thứ tư là năng lực phát triển bền vững. Với Unilever Việt Nam, đây không phải là một chương trình riêng lẻ, mà là một phần cốt lõi trong cách doanh nghiệp vận hành và tạo giá trị. Các nỗ lực này được triển khai thông qua kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, tiêu dùng có trách nhiệm, cùng các chương trình dài hạn về sức khỏe, vệ sinh, sinh kế và môi trường. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình có thể đo lường, nhân rộng và tạo tác động thực chất trong đời sống.

Thông qua bốn trọng tâm này, Unilever Việt Nam kỳ vọng tiếp tục góp phần vào những nền tảng tăng trưởng chất lượng hơn của Việt Nam, từ năng lực chuỗi cung ứng, chuẩn mực vận hành, nguồn nhân lực đến các mô hình phát triển bền vững có khả năng nhân rộng trong cộng đồng và thị trường. Với tinh thần “Vì Việt Nam là Nhà”, doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

(Nguồn: Unilever Việt Nam)