Chu Thanh Huyền và lãnh đạo Bắc Ninh livestream bán vải: Hơn 31 tấn được chốt đơn

Năm thứ hai trực tiếp tham gia livestream bán vải thiều chín sớm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh gây chú ý khi cùng TikToker Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải, xuất hiện “chốt đơn” ngay tại vùng trồng. Phiên bán nhanh chóng bùng nổ với hàng nghìn lượt xem, bình luận dồn dập và đơn hàng liên tục được xác nhận chỉ sau ít phút lên sóng.

Kết thúc hai phiên livestream, chương trình ghi nhận hơn 832.000 lượt xem. Ban tổ chức đã chốt thành công 4.827 đơn hàng vải thiều với tổng sản lượng tiêu thụ hơn 31 tấn. Ngoài ra còn có 537 chai mật ong và gần 3 tạ mỳ Chũ được bán ra.

Trứng gà 1.000 đồng/quả bán đầy đường, doanh nghiệp chăn nuôi 'lãnh đủ'

Tại hội thảo "Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng" sáng 22/5, bà Lâm Thúy Ái - Tổng giám đốc Công ty CP Mebi Farm - cho biết trứng gà giá rẻ 1.000 đồng/quả đang được bán ở cổng một số khu công nghiệp và chợ.

Theo bà Ái, qua tìm hiểu của doanh nghiệp, nhiều lô hàng được bán với giá 1.000 đồng/quả là trứng cận hạn hoặc quá hạn sử dụng. Do nhập hàng từ trang trại nhưng không tiêu thụ hết, nhiều người bán tháo với giá 1.000 đồng/quả.

Hành vi trên ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người tiêu dùng. Bởi trứng nên được sử dụng trong vòng khoảng 30 ngày kể từ ngày thu hoạch để bảo đảm chất lượng tốt nhất. Chưa kể, việc bán trứng giá 1.000 đồng tác động rất lớn tới các doanh nghiệp.

Bà Ái giải thích, các chi phí liên quan từ khi nuôi gà một ngày tuổi đến khi ra được quả trứng đã tăng khoảng 35% so với năm ngoái. Hiện, giá thành một quả trứng ngay khi ra chuồng (chưa tính công đoạn sơ chế) là 1.700-1.800 đồng/quả. Tính chi phí vận chuyển trứng về các điểm mua lẻ, nhà máy sơ chế, đóng gói, sẽ phải cộng thêm ít nhất từ 400-500 đồng/quả.

Như vậy, giá trứng bán tới tay người tiêu dùng phải là 2.100-2.300 đồng/quả mới đảm bảo hòa vốn cho toàn bộ chuỗi sản xuất, phân phối.

Khung giờ cao điểm mới cho giá điện được đề xuất áp dụng ngay từ tháng 6

Để phù hợp với đặc tính phụ tải mùa hè, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đề xuất áp dụng sớm khung giờ điện mới từ tháng 6/2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện, giảm áp lực cho hệ thống trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30.

Trước đó, ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Nhu cầu tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục trong năm 2026. Ảnh: Hoàng Giám

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Chiều 21/5, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.340 đồng/lít, tăng 1.206 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.549 đồng/lít, tăng 1.471 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.761 đồng/lít, tăng 1.535 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 21.483 đồng/kg, tăng 898 đồng/kg.

Sau quyết định điều chỉnh giá từ 15h ngày 21/5 của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh giá xăng sinh học E10.

Theo đó, trên thị trường giá xăng E10 RON95-V được điều chỉnh tăng lên 25.950 đồng/lít, xăng E10 RON95-III cũng tăng lên ngưỡng 25.050 đồng/lít.

Cảnh chen chúc xếp hàng chờ mua vàng biến mất trên phố Trần Nhân Tông

Ghi nhận sáng 22/5 tại phố vàng Trần Nhân Tông, lượng khách đến giao dịch khá thưa thớt. Tại nhiều cửa hàng, gần như chỉ có nhân viên và bảo vệ ngồi chờ khách. Cảnh chen chúc, chờ lấy số để giao dịch vàng biến mất.

Cảnh vắng vẻ tại Bảo Tín Minh Châu trái ngược với hồi đầu năm, khi giá vàng tăng nóng, người dân đổ xô đến xếp hàng từ sáng sớm chờ lấy số mua vàng. Có thời điểm, mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng và phải chờ 3 ngày sau mới có thể tiếp tục giao dịch. Cửa hàng còn áp dụng hình thức nhận vàng theo giấy hẹn.

Chỉ 4 tháng, doanh nghiệp rót gần 930 triệu USD nhập khẩu thịt và phụ phẩm

Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp ở nước ta đã rót gần 930 triệu USD nhập khẩu thịt và phụ phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Các mặt hàng tươi sống, đông lạnh được nhập khẩu chủ yếu gồm: thịt gia cầm, thịt trâu, thịt lợn, thịt bò; phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò và sản phẩm khác từ thịt.

Thị trường cung cấp những sản phẩm này cho Việt Nam chủ yếu là Nga, Brazil, Tây Ban Nha, Đức...

Hơn 10.000 con cá tầm bị lũ cuốn trôi ở Quảng Ninh, người dân kêu gọi 'giải cứu'

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã cuốn trôi hơn 10.000 con cá tầm thương phẩm cùng phần lớn cá giống tại vùng cao Quảng Ninh, gây thiệt hại ước tính hơn 7 tỷ đồng.

Trên trang Facebook của UBND xã Quảng Tân cũng đăng bài viết kêu gọi chung tay giải cứu cá tầm tại bản Sẹc Lống Mìn.

Bài viết với nội dung: "Để giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế cho bà con, Ủy ban MTTQ xã Quảng Tân kêu gọi các mạnh thường quân và nhân dân chung tay, đồng lòng hỗ trợ tiêu thụ cá tầm giúp bà con trong lúc khó khăn này. Thông tin chi tiết về cá tầm: Trọng lượng từ 1,5-2,5 kg/con. Giá hỗ trợ chỉ 80.000-90.000 đồng/kg (giá cực kỳ ưu đãi để thu hồi vốn cho bà con)".