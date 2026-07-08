Từ lựa chọn khác với số đông đến điểm số ấn tượng

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nguyễn Hoàng Đức, cựu học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Hà Tĩnh, đã ghi dấu ấn với 26,5 điểm tổ hợp C00, gồm Lịch sử 9,5; Ngữ văn và Địa lý cùng 8,5 điểm.

Khi biết kết quả này, Đức chia sẻ em rất vui vì đây là thành quả của quá trình cố gắng trong suốt những năm học qua. “Kết quả này không chỉ nhờ vào nỗ lực của bản thân em, mà còn có sự đồng hành của bố và sự tận tâm giảng dạy của cô giáo chủ nhiệm cùng các thầy cô bộ môn Văn, Sử, Địa”, Đức chia sẻ.

Dù đạt kết quả cao, Đức vẫn tiếc vì chưa làm tốt môn Lịch sử như kỳ vọng. “Em nghĩ mình có thể làm tốt hơn ở môn này. Sau khi kiểm tra lại, em nhận ra đã sai ở một câu hỏi không quá khó nên hơi tiếc”, Đức nói.

3 năm trước, khi đứng trước ngưỡng cửa vào THPT, Đức đã quyết định học tại Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh thay vì “đua” vào trường công lập như nhiều bạn cùng trang lứa. Quyết định này khiến nhiều thầy cô và bạn bè bất ngờ bởi với học lực thời THCS, Đức hoàn toàn đủ khả năng đỗ vào một trường THPT công lập tại địa phương.

Nguyễn Hoàng Đức từng chọn học GDTX thay vì THPT công lập, sau đó đạt 26,5 điểm khối C00. Ảnh: NVCC

Theo Đức, gia đình còn nhiều khó khăn nên em chọn học tại Trung tâm GDTX để giảm chi phí học tập. Ngoài ra, chị gái cũng truyền động lực giúp Đức thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Chị của Đức từng không đỗ vào trường công lập, sau đó học tại Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh và nỗ lực thi đỗ đại học như mong muốn.

Từ câu chuyện của chị gái, Đức nhận ra rằng mỗi người có thể có một hành trình khác nhau để đạt được mục tiêu. “Em nghĩ học ở đâu không quan trọng bằng việc bản thân cố gắng như thế nào. Môi trường có thể ảnh hưởng, nhưng người quyết định cuộc đời vẫn là chính mình”, Đức nói.

Nỗ lực với giấc mơ giảng đường

Theo Hoàng Đức, học tại Trung tâm GDTX đòi hỏi mỗi học sinh phải chủ động hơn trong việc tiếp nhận kiến thức. Em đã xây dựng cho mình phương pháp học phù hợp, đề cao tính tự học và kỷ luật cá nhân.

Đức cho biết luôn cố gắng nắm chắc kiến thức trên lớp, sau đó tự ôn tập, hệ thống lại bài học và luyện đề tại nhà. Đức duy trì thói quen làm lại các dạng đề đã học để củng cố kiến thức, đồng thời ghi chép và hệ thống hóa bài học bằng sơ đồ nhằm dễ ghi nhớ, đặc biệt với các môn xã hội.

Với môn Ngữ văn, Đức không học thuộc máy móc mà tập trung đọc kỹ đề, rèn cách triển khai ý và sử dụng dẫn chứng. Ở môn Lịch sử, em học theo tư duy hệ thống, gắn sự kiện với mốc thời gian và bối cảnh. Đối với Địa lý, nam sinh chú trọng sơ đồ hóa kiến thức, kết hợp khai thác Atlat và luyện kỹ năng xử lý số liệu.

“Điều quan trọng nhất giúp em đạt được kết quả này là sự kiên trì và tính kỷ luật. Duy trì việc tự học mỗi ngày giúp em từng bước cải thiện khả năng của mình,” Đức nói.

Theo Đức, môi trường học tập có thể tạo ra những thuận lợi nhất định, nhưng thái độ học tập và sự nỗ lực mới quyết định kết quả cuối cùng. Những học sinh GDTX nếu có mục tiêu rõ ràng, sự kiên trì và phương pháp học phù hợp vẫn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí vào những trường đại học mong muốn.

Với kết quả đạt được, Nguyễn Hoàng Đức dự kiến đăng ký vào ngành Tâm lý học, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ngành học nam sinh đã ấp ủ từ lâu và cũng là mục tiêu em nỗ lực theo đuổi.

Nhận xét về học trò, cô Nguyễn Thị Kiều Đông, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Hà Tĩnh, cho biết nhà trường tự hào khi có học sinh như Nguyễn Hoàng Đức. Theo lời cô Đông, Đức là học sinh ngoan, có ý thức học tập tốt, luôn chủ động trong quá trình học. Với điểm số đạt được, nam sinh là một trong những thí sinh có thành tích cao nhất trong khối các trung tâm GDTX, trường nghề và cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

“Với một học sinh luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh như Đức, tôi tin rằng ở môi trường mới, em sẽ tiếp tục phát triển bản thân”, cô Đông chia sẻ.