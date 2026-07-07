Thông tin này được Bộ GD-ĐT gửi các trường đại học ngày 6/7, qua công văn công bố đối sánh phổ điểm một số tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm học tập bậc THPT.

Dưới đây là bách phân vị tổng điểm một số tổ hợp xét tuyển truyền thống theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD-ĐT thống kê:

Thí sinh lưu ý có thể đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia đến 17h ngày 14/7.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả các phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Để sắp xếp nguyện vọng hợp lý, ngoài việc xem xét điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng nên cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…

Thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cũng lưu ý một số lỗi năm nào cũng có thí sinh mắc phải.

Một trong những lỗi đó là không xác nhận khi hoàn thành một quy trình đăng ký hoặc thay đổi nguyện vọng.

“Khi hoàn thành một quy trình đăng ký nguyện vọng hoặc ở lần thay đổi nguyện vọng trên hệ thống, thí sinh sẽ nhận được mã OTP và cần nhập vào để xác nhận việc hoàn thành đó. Nếu không xác nhận, hệ thống sẽ không ghi nhận điều chỉnh mới. Thí sinh lưu ý thay đổi bao nhiêu lần thì nên xác nhận bấy nhiêu lần, để đảm bảo hệ thống ghi nhận được lần cuối cùng mà thí sinh điều chỉnh”, ông Thảo nói.

Theo đại diện Bộ GD-ĐT, thí sinh cũng không nên để đến “phút chót” (sát thời điểm 17h ngày 14/7 - khi hệ thống của Bộ đóng) mới hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng. “Lúc đó, do lượng truy cập lớn, nghẽn mạng hay bất kỳ lý do gì cũng có thể khiến các em bị lỡ cơ hội”, ông Thảo nhắc nhở.

Khi đã lựa chọn và đăng ký xong, thí sinh không nên hoang mang, lo lắng và tiếp tục so sánh bởi mỗi trường đại học đều có những thế mạnh riêng.

Với câu hỏi nếu thí sinh đã đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của các trường đại học thì có bắt buộc phải đăng ký lại trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ hay không, GS Thảo giải đáp: Tất cả các nguyện vọng xét tuyển được coi là chính xác, đúng quy định buộc phải đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT.

“Các em có thể đăng ký trên các hệ thống của các trường nhằm cung cấp thông tin, tìm hiểu hay rà soát xem mình đủ điều kiện vào trường hay chưa. Nhưng, nếu muốn trúng tuyển, thí sinh buộc phải đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT. Việc đăng ký nguyện vọng trên cổng của Bộ mới là nguyện vọng, số lượng và thứ tự chính thức. Chỉ những thông tin mà thí sinh đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ mới được đưa vào quá trình lọc ảo và xét tuyển toàn quốc”, ông Thảo nhấn mạnh.