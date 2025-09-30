Lô thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg) có số giấy đăng ký lưu hành: VD-26427-17, Số lô: 410923, ngày sản xuất 13/9/2023, hạn dùng 13/9/2026 do Công ty cổ phần dược phẩm Pymepharco sản xuất.

Thuốc này thuộc nhóm kháng sinh, được chỉ định trong các trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và hô hấp dưới mức độ nhẹ và vừa do các vi khuẩn nhạy cảm như viêm tai giữa cấp, viêm xoang cấp, viêm họng, viêm amidan tái phát nhiều lần, viêm phế quản cấp có bội nhiễm, viêm phổi, đợt bùng phát của viêm phế quản mạn tính; mhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng hay nhiễm khuẩn da và mô mềm...

Hình ảnh sản phẩm thuốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg). Ảnh chụp màn hình

Trước đó, hai đơn vị kiểm nghiệm lấy mẫu thuốc này cho kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tính chất, định lượng (vi phạm mức độ 2). Đây là lý do cơ quan của Bộ Y tế ra quyết định thu hồi lô thuốc.

Theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược, Công ty cổ phần dược phẩm Pymepharco phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi nêu trên còn tồn tại cơ sở; Báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám chữa bệnh; Xử lý lô thuốc bị thu hồi; Chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.