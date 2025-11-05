NSƯT Kiều Hưng qua đời vào rạng sáng ngày 30/10 (giờ địa phương) sau thời gian ngắn nhập viện tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain (Berlin, Đức), hưởng thọ 88 tuổi.

"Dù biết bố tuổi cao và sức yếu nhưng khi giây phút ấy đến thật sự vẫn rất khó nói lời từ biệt. Mẹ tôi cũng đã lớn tuổi. Bà bình tĩnh và lặng lẽ đón nhận, chỉ mong ông ra đi thanh thản, không còn đau đớn", nhạc sĩ Kiều Hải nói với phóng viên VietNamNet.

Gia đình tổ chức tang lễ tại địa phương, sau đó sẽ đưa ông đi hỏa táng rồi mang tro cốt về Việt Nam an táng theo đúng tâm nguyện của nam danh ca.

Ngày cuối cùng tại thế, Kiều Hưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, thỉnh thoảng cầm tay các con căn dặn: "Nếu một ngày cha đi, hãy đưa cha về với quê hương nhé".

Người vợ tào khang ở bên NSƯT Kiều Hưng đến phút cuối. Ảnh: FBNV

Kiều Hải xúc động cho hay đó là tâm nguyện sâu sắc nhất của cha. Cả cuộc đời, Kiều Hưng chỉ nghĩ đến âm nhạc và đất nước. Ngay cả khi ở xa quê, trái tim ông vẫn hướng về Việt Nam.

Không lâu sau lời dặn dò, nam danh ca ra đi thanh thản trong vòng tay vợ con và giữa tiếng nhạc mà ông từng hát suốt một đời.

Những năm cuối đời, Kiều Hưng sống cùng gia đình con cháu tại Berlin, Đức. Cuộc sống của ông giản dị, yên tĩnh, ngày nào cũng nghe lại nhạc xưa và dạy cháu hát.

Mỗi khi cộng đồng người Việt tổ chức chương trình ca nhạc hay lễ hội, nam NSƯT đều xúc động lắm. Ông nói: "Nghe giọng Việt, nhìn lá cờ đỏ sao vàng, là như được trở về nhà".

Vợ chồng NSƯT Kiều Hưng chụp cùng ca sĩ Anh Thơ và nhạc sĩ Trần Thanh Phương. Ảnh: FBNV

Ông nhớ quê hương da diết nhưng cũng rất vui khi thấy ở xa xứ vẫn có nhiều người yêu và hát những bài mình từng thể hiện.

Với công chúng, NSƯT Kiều Hưng là "giọng ca vàng", tiếng hát huyền thoại, là người nghệ sĩ được yêu mến nhưng với nhạc sĩ Kiều Hải, ông là người cha khiêm nhường, chân thành và sống tình cảm.

Sinh thời, ông hay dạy con cái: "Hát không phải để được vỗ tay mà để lan tỏa cái đẹp và lòng nhân hậu". Vì thế, trong ký ức của Kiều Hải, ông vừa là thầy, vừa là cha, vừa là tấm gương về nhân cách và lòng yêu nước.

Nhắc đến chuyện NSƯT Kiều Hưng bị đột quỵ dẫn tới việc phải rời xa sân khấu, Kiều Hải nói ông từng rất buồn vì âm nhạc là hơi thở của cuộc đời mình.

NSƯT Kiều Hưng. Ảnh: Thanh Minh Le

Nhưng thay vì than thở, nam danh ca chọn cách sống lạc quan: nghe lại các bản thu cũ, tập đàn, dạy hát cho các học trò và con cháu, duy trì dõi theo các chương trình nghệ thuật trong nước.

Kiều Hưng hay nói vui: "Giọng hát yếu đi nhưng tình ca (cũng là tên tác phẩm bất hủ của Hoàng Việt gắn liền với tên tuổi ông - PV) vẫn ở trong tim cha". Chính tinh thần ấy khiến ông luôn bình an và thanh thản cho đến phút cuối.

"Cha tôi ra đi nhưng giọng hát của ông vẫn còn vang mãi trong lòng những người yêu nhạc Việt Nam. Đó là điều khiến gia đình cảm thấy ấm lòng và biết ơn tất cả khán giả, đồng nghiệp, quý báo và bạn bè đã dành cho ông sự trân trọng suốt bao năm qua", Kiều Hải xúc động.

NSƯT Kiều Hưng thể hiện "Tình ca" (sáng tác: Hoàng Việt)