Trong một số trường hợp, việc dùng đá vẫn chấp nhận được, ví dụ khi pha bia với nước trái cây hoặc cocktail.

Dĩ nhiên, điều đó khác với việc bỏ đá vào bia, bởi đá không chỉ làm lạnh mà còn gây loãng hương vị. Khi đá tan, bia mất đi sự đậm đà, giảm độ ga và làm thay đổi hoàn toàn cảm giác uống. Đặc biệt với các loại bia thủ công hoặc có hương vị đặc biệt, cách uống trên khiến người yêu bia “chuẩn” không hài lòng.

Uống bia lạnh có một số ưu điểm. Theo New York Post, bia được phục vụ ở nhiệt độ khoảng 5 độ C sẽ đem lại cảm giác ngon hơn, vì cấu trúc phân tử của ethanol và nước ở mức lạnh này tạo hiệu ứng tốt cho vị giác.

Tác hại sức khỏe khi uống bia có đá

Bia vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nếu uống quá mức, như tăng nguy cơ bệnh gan, tim mạch, huyết áp, thậm chí ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định không có mức uống rượu bia nào thực sự an toàn. Ngoài ra, uống bia có đá có thể gây thêm một số vấn đề:

- Dễ gây viêm họng, cảm lạnh: Đá cho vào bia làm hạ nhiệt độ mạnh. Khi bạn uống nhanh, uống nhiều, niêm mạc họng bị “sốc lạnh”, dễ dẫn đến viêm họng hoặc viêm amidan.

- Hại hệ tiêu hóa: Nhiệt độ quá thấp làm co mạch niêm mạc dạ dày, giảm tiết dịch vị và men tiêu hóa, gây khó tiêu, đầy hơi, thậm chí đau bụng. Với người có bệnh dạ dày, việc uống bia đá có thể làm tình trạng trầm trọng hơn.

- Ảo giác “giải nhiệt” nhưng thực tế gây mất nước: Dù có đá, bia vẫn là đồ uống có cồn, tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhanh hơn. Uống bia đá trong ngày nắng nóng có thể làm cơ thể mất nước nhiều hơn nếu không bổ sung nước lọc.

Do đó, các chuyên gia đưa ra lời khuyên: Không nên cho đá vào bia nếu muốn bảo vệ sức khỏe. Nếu cần uống bia mát, hãy làm lạnh bia trong tủ hoặc cho chai/lon bia vào xô đá, không bỏ trực tiếp vào cốc. WHO và nhiều nghiên cứu đều nhấn mạnh: không có ngưỡng uống bia nào thực sự an toàn cho sức khỏe lâu dài.

Xét một cách công bằng, việc bỏ đá vào bia cũng có một số ưu điểm như giữ bia mát lâu hơn, đặc biệt khi chưa có tủ lạnh hoặc trong tiệc ngoài trời; làm chậm tốc độ uống do bia bị loãng, giúp hạn chế phần nào việc uống quá nhanh và say sớm. Tuy nhiên, những “lợi điểm” này rất nhỏ so với tác hại và hoàn toàn có thể thay thế bằng cách ướp lạnh trong tủ lạnh hoặc xô đá.