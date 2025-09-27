Nghiên cứu của Trung tâm Y khoa Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy, người uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ tổn thương thận cấp tính thấp hơn khoảng 15-23% so với người không uống. Lợi ích này được cho là nhờ các chất chống oxy hóa, đặc tính kháng viêm trong cà phê và tác dụng tăng lưu lượng máu đến thận của caffeine, giúp ống thận tăng khả năng ứng phó với căng thẳng.

Dù vậy, bác sĩ tiết niệu Khúc Nguyên Chính (Trung Quốc) nhận định, kết quả nghiên cứu chỉ áp dụng cho người trưởng thành khỏe mạnh. Một số nhóm người có bệnh nền về thận và tiết niệu cần lưu ý khi uống cà phê:

- Bệnh nhân thận mạn tính: Cà phê đen gần như không chứa kali và phốt pho nhưng cà phê hòa tan hoặc chứa sữa, kem thường chứa phosphate, bột kem và đường cao. Uống lâu dài những loại cà phê đó làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận, khiến bệnh nặng hơn. Bởi vậy, người mắc bệnh thận mạn tính nên chọn cà phê đen nguyên chất, không đường, không sữa và tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng, tần suất sử dụng.

Cà phê đem lại nhiều lợi ích nhưng cần chế cho các loại kem, sữa. Ảnh minh họa: Ban Mai

- Người bị phì đại tuyến tiền liệt, tiểu nhiều: Caffeine kích thích bàng quang, làm tăng cảm giác buồn tiểu, khiến tình trạng tiểu đêm nặng hơn. Nên chọn loại ít caffeine, tránh uống sau buổi chiều để giảm gián đoạn giấc ngủ.

- Người có tiền sử sỏi tiết niệu: Cà phê có tác dụng lợi tiểu, giúp giảm nguy cơ sỏi nhưng cũng có thể tăng bài tiết oxalate, dễ gây sỏi ở người rối loạn chuyển hóa oxalate. Cần uống đủ nước hằng ngày, chọn cà phê đen không đường, không phụ gia và chú ý lượng oxalate trong thực đơn.

Theo China Times, bác sĩ khuyến nghị uống 1-3 tách cà phê mỗi ngày là hợp lý. Uống quá 4 tách có thể gây hồi hộp, mất ngủ, tăng huyết áp, ảnh hưởng xấu đến thận. Tránh uống khi bụng đói và trong vòng 6 giờ trước khi ngủ. Cà phê đen là lựa chọn tốt nhất. Nếu thêm đường, bột kem hoặc sữa đặc sẽ làm giảm lợi ích về chuyển hóa và chống oxy hóa. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo không tiêu thụ quá 400mg caffeine/ngày.

Ngoài ra, theo Harvard Health, uống cà phê với lượng vừa phải có liên quan đến giảm nguy cơ bệnh tim mạch và giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Những người uống khoảng 2-3 tách mỗi ngày có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành, suy tim, đột quỵ thấp hơn đáng kể so với người không uống cà phê.

Cà phê chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như polyphenol và chất chống oxy hóa, giúp giảm stress oxy hóa và viêm, cải thiện chức năng mạch máu và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa, chẳng hạn như tăng độ nhạy insulin.

Do đó, việc uống cà phê thường xuyên nhưng ở mức vừa phải có thể góp phần kéo dài tuổi thọ và bảo vệ sức khỏe tim mạch khi kết hợp với lối sống lành mạnh.