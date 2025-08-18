Cột mốc 78,3 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng là minh chứng cho sự thành công của Zalo, đồng thời là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho các nhà mạng Việt Nam. Ảnh: VN

Zalo lập đỉnh mới, nhà mạng mất nguồn thu truyền thống

Theo số liệu cập nhật 6 tháng đầu năm 2025, Zalo đã chạm mốc 78,3 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng với khoảng 2 tỷ tin nhắn gửi đi mỗi ngày.

Các tính năng AI trong nền tảng Zalo cũng được sử dụng thường xuyên, ghi nhận khoảng 20 triệu người dùng mỗi tháng.

Với định hướng phát triển bền vững trong gần hai thập kỷ, Zalo không ngừng tăng trưởng, trở thành ứng dụng nhắn tin hàng đầu tại Việt Nam.

Tính đến hết năm 2024, Zalo chạm mốc 77,8 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng (MAU) với gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Sau 6 tháng đầu năm 2025, nền tảng chính thức cán mốc mới, đạt 78,3 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng. Với sứ mệnh “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam”, Zalo đã có hành trình dài 18 năm phát triển để mang những sản phẩm chất lượng quốc tế phù hợp nhất đến với người dùng Việt.

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây, Zalo đang tích cực đẩy mạnh nghiên cứu và cho ra đời những tính năng mới ứng dụng sâu rộng AI. Hiện Zalo có 20 triệu người dùng sử dụng các tính năng AI thông minh trên ứng dụng.

Cột mốc 78,3 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng là minh chứng cho sự thành công của Zalo, đồng thời là “hồi chuông cảnh tỉnh” cho các nhà mạng Việt Nam.

Với con số này, Zalo đang có số người dùng lớn hơn cả Viettel – nhà mạng đang chiếm hơn 50% thị phần di động của Việt Nam.

Tuy nhiên, thay vì coi OTT là đối thủ, các nhà mạng có thể coi đây là động lực để chuyển đổi mô hình kinh doanh, tập trung vào data và dịch vụ số.

Nếu như hơn một thập kỷ trước, SMS từng là “con gà đẻ trứng vàng” của các nhà mạng, thì đến nay, phần lớn người dùng đã chuyển sang Zalo và các nền tảng OTT khác.

Với hơn 2 tỷ tin nhắn mỗi ngày được gửi đi qua Zalo, nhu cầu sử dụng SMS gần như biến mất ở nhóm khách hàng trẻ – vốn chiếm phần lớn thị trường di động.

Doanh thu từ dịch vụ thoại và SMS của các nhà mạng Việt Nam đã liên tục giảm mạnh. Sự bùng nổ của Zalo càng đẩy nhanh xu hướng này.

Người dùng không còn lý do để nhắn SMS khi có thể gửi tin miễn phí, chia sẻ ảnh, video, gọi thoại và gọi video ngay trên một ứng dụng duy nhất.

Các gói SMS truyền thống từng mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà mạng giờ gần như chỉ còn phục vụ có doanh thu không nhiều.

Cần chiến lược “thoát bẫy đường ống”

Dù SMS và thoại suy giảm, sự phát triển mạnh mẽ của Zalo lại mở ra cơ hội mới cho các nhà mạng: doanh thu từ dữ liệu di động.

Với 78,3 triệu người dùng, gần như toàn bộ khách hàng di động tại Việt Nam đều cần data để sử dụng Zalo. Đây chính là động lực để các nhà mạng đẩy mạnh gói cước 4G/5G, đồng thời chuẩn bị cho 6G trong thập kỷ tới.

Không chỉ dừng ở cung cấp đường truyền, Zalo còn tạo ra một thị trường mới cho các dịch vụ AI, điện toán đám mây và điện toán biên.

Với 20 triệu người dùng AI mỗi tháng, nhu cầu xử lý dữ liệu, tối ưu băng thông, giảm độ trễ đều cần hạ tầng viễn thông mạnh mẽ – thứ mà các nhà mạng có thể cung cấp.

Điều khiến các nhà mạng lo lắng nhất là nguy cơ trở thành “pipe provider” – chỉ cung cấp hạ tầng kết nối, trong khi giá trị gia tăng và dữ liệu người dùng nằm trong tay các nền tảng OTT như Zalo.

Cho dù các nhà mạng đều tuyên bố chuyển từ truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số và cung cấp dịch vụ số riêng như đầu tư vào ví điện tử, thương mại điện tử, giải trí số, dịch vụ AI – thay vì chỉ phụ thuộc vào thoại và data.

Nhưng không thể phủ nhận rằng dịch vụ truyền thống vẫn là “nồi cơm chính” cho các nhà mạng hiện nay.

Vì vậy, chỉ khi thoát khỏi vai trò “ống dẫn” và bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị số, các nhà mạng mới có thể tồn tại và phát triển bền vững trong kỷ nguyên AI và Internet di động.