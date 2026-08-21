Tối 20/8 tại TPHCM, nhà thiết kế (NTK) Trần Hùng ra mắt bộ sưu tập L'Empreinte du Temps - Dấu ấn thời gian, đánh dấu cột mốc 10 năm theo nghề. Bộ sưu tập gồm 80 thiết kế, chia thành 4 chương: Womenswear (thời trang nữ), Menswear (thời trang nam), Kids Couture (thời trang cao cấp trẻ em) và Couture (thời trang cao cấp), lấy cảm hứng từ nghệ thuật cắt giấy châu Âu, kỹ thuật gấp giấy Kirigami của Nhật Bản cùng các di sản chạm khắc truyền thống Việt Nam như điêu khắc gỗ làng nghề, điêu khắc đá Chăm.

Diễn viên Uyển Ân

Diễn viên Uyển Ân - em gái nghệ sĩ Trấn Thành - là gương mặt đồng hành cùng Trần Hùng từ buổi giới thiệu bộ sưu tập hồi cuối tháng 7. Tại đêm diễn chính thức, cô lần đầu tiên đảm nhận vị trí first face, mở đầu cho một phần trình diễn của bộ sưu tập.

Uyển Ân diện đầm dạ hội dáng đuôi cá, phần thân trên và chân váy được đính kết dày đặc họa tiết hoa 3D nhiều lớp, phối tông hồng phấn, hồng cánh sen và đỏ mận trên nền vải trắng ngà. Đây được xem là dấu mốc mới của Uyển Ân trên hành trình đến với sàn diễn thời trang, sau nhiều lần xuất hiện với vai trò khách mời tại các sự kiện làng mốt.

Dưới hàng ghế khán giả, Negav chăm chú và tập trung quay hình 'bạn gái tin đồn'. Anh còn bị bắt gặp chỉnh váy cho Uyển Ân tại back-drop khi cùng chụp hình với NTK và các khách mời dự show.

Ngô Thanh Vân bế con gái diễn vedette

Ngô Thanh Vân là một trong những khách mời gây chú ý nhất đêm diễn khi trực tiếp đảm nhận vị trí vedette kết thúc show. Nữ diễn viên diện đầm dạ hội tông đỏ rượu, phần thân trên cúp ngực đính đá lấp lánh, chân váy bồng xòe nhiều lớp vải, mái tóc dài được cài điểm xuyết hoa lan sẫm màu. Trên tay cô là con gái đầu lòng vừa tròn 1 tuổi. Bé mặc đầm satin đỏ đồng điệu với mẹ, đầu đội băng đô hoa nhỏ xinh.

Đây là lần đầu tiên bé Gạo xuất hiện trên sàn diễn thời trang. Khoảnh khắc hai mẹ con cùng sải bước nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được chú ý nhiều nhất của đêm diễn.

Sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân cùng con gái và dấu ấn đầu tiên của Uyển Ân ở vị trí first face bên cạnh 2 người đẹp khác là hoa hậu Như Vân, á hậu Quỳnh Châu cùng phần trình diễn 80 thiết kế được đầu tư công phu về kỹ thuật thủ công góp phần tạo điểm nhấn cảm xúc cho show diễn.

Minh Phi

Ảnh, video: HM