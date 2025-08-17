V-League đổi vận

Sự "đổi vận" của V-League đến từ một làn sóng đầu tư mạnh mẽ và có chiều sâu chưa từng có. Hàng loạt ngoại binh đẳng cấp đã chọn Việt Nam làm bến đỗ, mà tiêu biểu nhất là "bom tấn" Percy Tau.

Việc một cầu thủ từng chinh chiến ở Premier League và là tuyển thủ Nam Phi đương đại gia nhập CLB Nam Định đã tạo ra một cú hích thực sự cho giải đấu.

Và không chỉ có Percy Tau, trước đó V-League cũng chứng kiến những bản hợp đồng được định giá rất cao như Matheus Felipe có giá 1 triệu euro hay Willian, Njabulo Blom được định giá 900 nghìn euro…

Percy Tau là cái tên mới nhất gia nhập V-League khiến người hâm mộ phấn khích

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những cầu thủ Việt kiều chất lượng cao như Chung Nguyen Do (Ninh Bình FC), Brando Ly…. đang nâng tầm vị thế của giải đấu lên một nấc thang mới.

Những bản hợp đồng đình đám này không chỉ là câu chuyện về mặt hình ảnh. Chúng ngay lập tức kéo giá trị của các CLB tăng vọt, biến V-League trở thành một thị trường chuyển nhượng sôi động.

Quan trọng hơn, hiệu quả về chuyên môn đến tức thì. Vài trận đầu tiên ở vòng 1 đã chứng kiến những trận cầu mãn nhãn, có tốc độ cao và chất lượng chiến thuật vượt trội đủ để những khán đài sân Hàng Đẫy, Thiên Trường và Thống Nhất hài lòng.

Chờ tuyển Việt Nam bay cao

Khi V-League khởi sắc, tuyển Việt Nam chắc chắn hưởng lợi lớn nhất. Mối quan hệ giữa giải quốc nội và đội tuyển quốc gia là hữu cơ, không thể tách rời.

Một giải đấu chất lượng thấp không thể sản sinh ra những tuyển thủ giỏi một cách đều đặn, nhưng giờ đây, mọi thứ đang thay đổi.

Các tuyển thủ (đặc biệt nhóm cầu thủ trẻ U23) khi trở về CLB phải nỗ lực gấp bội, hoàn thiện kỹ năng, thể lực… để cạnh tranh sòng phẳng với những ngoại binh hay cầu thủ Việt kiều xuất sắc.

Những trận đấu ở V-League mùa 2025/26 đã và đang hấp dẫn hơn bao giờ hết

Việc được đối đầu với những đồng nghiệp có đẳng cấp cao như Percy Tau, Matheus Felipe… sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn, thay vì nổi bật ở những mùa gần đây trong bối cảnh chất lượng ngoại binh không quá nhiều cái tên quá tốt.

Một V-League hấp dẫn, chuyên nghiệp và giàu tính chiến đấu không chỉ giúp tuyển Việt Nam có nguồn nhân sự dồi dào, mà còn giúp giải đấu tạo ra một thế hệ cầu thủ bản lĩnh, tự tin hơn khi là đồng đội hoặc đối thủ những ngoại binh có tên tuổi, đẳng cấp

Vận hội của V-League đã tới và người hâm mộ có quyền chờ đợi ngày tuyển Việt Nam thực sự "lên đời" và tự đứng trên đôi chân của mình thay vì trông vào câu chuyện nhập tịch.