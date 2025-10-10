Vụ tai nạn thương tâm xảy ra trưa nay (10/10) trên đường Lê Quang Đạo, xã Bà Điểm, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HC.

Khoảng 11h, xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) đang lưu thông trên đường Lê Quang Đạo (trước đây là Quốc lộ 22), hướng Củ Chi đi trung tâm TPHCM.

Khi cách ngã tư khoảng 600m, xe buýt bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số TPHCM do nữ sinh viên năm nhất tên T. (18 tuổi) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Bà Điểm đã phối hợp cùng lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra vụ việc.

Hiện, Công an xã Bà Điểm đang khẩn trương trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.