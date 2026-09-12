Trưa 12/9, trên đường ĐT767, đoạn qua xã Tân An (TP Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe đạp khiến một nam sinh tử vong.

Nạn nhân là em L.Q.T., đang là học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một nam sinh đi xe đạp trên đường ĐT767. Khi đến Km11, nam sinh xảy ra va chạm với ô tô khách BKS 60H-294.XX đang lùi xe.

Sau cú va chạm mạnh, nam sinh ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm ô tô, bị bánh sau chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Tân An nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.