Chiều 10/9, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Công an xã Mai Châu xác nhận, khoảng 22h40 ngày 9/9, trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MS

Thời điểm này, xe máy mang biển kiểm soát 23AB-016.XX lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đến khu vực trên, phương tiện va chạm với ô tô khách BKS 26B-000.XX lưu thông theo hướng ngược lại.

Hai người đi xe máy là Hà Văn V. và Lý Quang N., cùng trú xã Mai Châu, tử vong tại chỗ. Theo thông tin được cung cấp, hai nạn nhân đang là học sinh lớp 10 và lớp 11 tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Mai Châu.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.