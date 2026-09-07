Hiện trường xảy ra tai nạn. Ảnh: Khánh Ngọc

Ngày 7/9, ông K’Giao (59 tuổi, trú xã Đạ Huoai 3) điều khiển xe máy theo hướng từ xã Đạ Huoai 2 về xã Đạ Huoai 3.

Khi đến đoạn đường Tỉnh lộ 3 qua thôn 3, xã Đạ Huoai 3, xe máy của ông K’Giao va chạm với ô tô biển số 51G-480.xx do ông Nguyễn Thanh Hải (41 tuổi) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ông K’Giao ngã xuống đường và tử vong. Chiếc xe máy bốc cháy dữ dội, bị thiêu rụi, trong khi phần đầu ô tô biến dạng.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.