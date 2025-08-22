Chiều nay (22/8), lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM (Trung tâm) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến xe buýt và xe máy khiến 1 sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM tử vong.

Theo đại diện Trung tâm, xe buýt BKS 51B-238.94 trong vụ tai nạn thuộc Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng quản lý. Người điều khiển phương tiện là tài xế N.T.V.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe buýt xuất phát từ Bến xe Ngã Tư Ga để đi Bến xe Miền Tây.

Khi phương tiện lưu thông trên đường Đỗ Mười và đang quay đầu tại một điểm mở thì xảy ra sự cố tai nạn đáng tiếc.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 1 sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM tử vong. Ảnh: TK.

Trước đó, có 2 xe máy đã va chạm nhau, làm một người bị ngã và không may rơi vào bánh sau của xe buýt. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến tài xế xe buýt không kịp xử lý, dẫn đến vụ việc thương tâm.

Theo báo cáo từ bộ phận GPS cho biết, vận tốc của xe buýt tại thời điểm xảy ra va chạm là 13km/h.

Xe buýt liên quan vụ tai nạn được sản xuất năm 2016, có niên hạn sử dụng đến năm 2036; thời hạn kiểm định đến ngày 14/10/2025.

Tài xế N.T.V có giấy phép lái xe hạng E do Sở Giao thông vận tải TPHCM (nay là Sở Xây dựng) cấp, còn hiệu lực đến ngày 7/10/2029.

Như đã thông tin, vụ tai nạn liên quan đến xe buýt trên đường Đỗ Mười khiến một người tử vong. Nạn nhân là sinh viên năm 3 một trường đại học ở Đại học Quốc gia TPHCM.

Sáng nay, nữ sinh đang trên đường đi học thì xảy ra tai nạn thương tâm.