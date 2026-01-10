Tối 10/1, lãnh đạo UBND xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong; các nạn nhân là hai bà cháu.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, ông L.V.Đ. (SN 1962, trú phường Thành Vinh) điều khiển xe máy chở vợ là bà T.T.Đ. (SN 1968) và cháu là L.V.H.P. (SN 2014) lưu thông trên Quốc lộ 46.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.Tình

Khi xe đến Km28+700, Quốc lộ 46, đoạn qua xóm Đại Thắng, xã Đại Huệ, thì bất ngờ xảy ra chạm với ô tô đầu kéo do tài xế 30 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hoá điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, bà T.T.Đ. và cháu L.V.H.P. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.