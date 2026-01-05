Chiều 5/1, đại diện Phòng CSGT - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đang thụ lý, giải quyết vụ việc vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên đường Láng (phường Đống Đa).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h40 ngày 17/12/2025, vụ va chạm giao thông giữa ô tô con 5 chỗ và xe máy đã xảy ra trước số nhà 412 đường Láng.

Xe máy bị ô tô hất vào khe hẹp. Ảnh: Đình Hiếu

Thời điểm trên, ô tô con mang biển kiểm soát 89A-577.XX do tài xế N.V.L. (SN 1987, trú tại Hưng Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng Cầu Giấy đi Ngã Tư Sở, va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 28F1-226.XX do anh P.T.V. (SN 2006, trú tại Phú Thọ) điều khiển, khi xe máy này đang dừng trước số nhà 412 đường Láng.

Ô tô con bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Phòng CSGT đề nghị các cá nhân, tổ chức chứng kiến diễn biến vụ tai nạn hoặc có clip ghi lại vụ việc thì cung cấp thông tin cho đơn vị.

Liên quan tới vụ việc, anh P.T.V. (19 tuổi) cho biết, lúc xảy ra tai nạn, anh đang đứng trước số nhà 412 đường Láng thì bất ngờ thấy một ô tô tải đâm vào phía sau ô tô con mang biển kiểm soát 89A-577.XX đang lưu thông theo hướng Láng – Ngã Tư Sở.

“Sau cú va chạm mạnh, ô tô con lao qua dải phân cách giữa đường rồi đâm vào xe máy của tôi. Sau đó, chiếc xe này lùi lại và tiếp tục bỏ đi theo hướng Láng Hạ”, anh P.T.V. kể lại.