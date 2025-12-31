XEM CLIP:

Công an TPHCM vừa bắt giữ Lê Tuấn Phong (tức Lê Phong Gia Lai) và nhiều đối tượng khác, được xác định là cầm đầu các băng nhóm đòi nợ thuê chuyên núp bóng doanh nghiệp, hoạt động khắp các tỉnh thành phía Nam.

Được biết, đây là phần mở rộng điều tra chuyên án “Cưỡng đoạt tài sản” của Công an TPHCM liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng dưới pháp nhân các công ty do Hồ Thành Được (tức Được “Đất Bắc”) cầm đầu.

Liên kết tinh vi, chia chác lợi nhuận khủng

Dù trên danh nghĩa các nhóm này là các đơn vị độc lập, nhưng thực tế lại có mối liên kết "ma quỷ".

Cụ thể, Lê Tuấn Phong núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (phường Long Phước, TPHCM), Đỗ Văn Hoàng thì thành lập Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (phường An Phú Đông, TPHCM) hay như Nguyễn Trung Đức là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh (phường Tân Hải, TPHCM, có ngành nghề kinh doanh là thi công cơ khí và lắp đặt thiết bị máy) cũng tham gia đòi nợ thuê.

Lê Tuấn Phong (Lê Phong Gia Lai) khi bị bắt. Ảnh: CACC

Các đối tượng đòi nợ thuê khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Được “Đất Bắc” nắm trong tay 3 công ty do các đàn em đứng tên, ngoài hoạt động mua - bán nợ mà bản chất là đòi nợ thuê thì còn có dịch vụ thám tử, vệ sĩ…

Khi khách hàng tìm đến, nhờ đòi nợ cho các khoản nợ khó đòi thì Lê Phong Gia Lai, Được "Đất Bắc", Đức, Hoàng… phối hợp cùng nhau. Cụ thể, chúng môi giới khách hàng qua lại để ký hợp đồng mua – bán nợ rồi điều động nhân viên đi cùng nhau để đòi nợ.

Mục đích của sự liên kết chặt chẽ của các băng nhóm này là để đối phó với các khoản nợ khó đòi, lấy tiền cho bằng được và để mở rộng địa bàn hoạt động ra khắp các tỉnh thành.

Hồ Thành Được (Được "Đất Bắc") khi bị bắt. Ảnh: CACC

Điều tra xác định, tỷ lệ hưởng lợi bất chính từ hoạt động đòi nợ thuê thường dao động từ 30-50% trên tổng số tiền đòi được. Số tiền này tiếp tục được chi phần trăm môi giới giữa các nhóm tùy theo vai trò trong từng phi vụ.

Ban chuyên án làm rõ, chỉ với 3 vụ đòi nợ thuê, băng nhóm Được “Đất Bắc” đã chiếm đoạt được hơn 1 tỷ đồng. Còn Lê Phong Gia Lai, chỉ trong 2 vụ đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Dẹp loạn “idol đòi nợ thuê” lộng hành mạng xã hội

Một điểm đáng chú ý trong phương thức hoạt động của "liên minh" này là việc sử dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế và tìm kiếm khách hàng, thay vì dùng hung khí đâm chém như trước.

Các đối tượng mặc đồng phục, đi xe ô tô dán logo công ty, dẫn theo dàn đàn em xăm trổ bặm trợn đến vây hãm nhà riêng, nơi làm việc của nạn nhân và người thân. Tại đây, chúng nói năng lớn tiếng, bêu xấu và gửi thông báo đòi nợ để khủng bố tinh thần họ.

Hợp đồng giả cách mua - bán nợ, thực chất là đòi nợ thuê. Ảnh: CACC

Ban chuyên án của Công an TPHCM vạch trần hoạt động đòi nợ của các công ty và các nhóm đối tượng được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò: người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới…

Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm Được "Đất Bắc" còn phân công đàn em quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ, sau đó cắt ghép thành các đoạn clip ngắn để đăng lên TikTok, Facebook.

Hình ảnh Lê Phong Gia Lai dùng để phô trương thanh thế trên mạng xã hội.

Được "Đất Bắc" cùng đàn em trong một clip đến tận nhà người dân đòi nợ. Ảnh cắt clip

Chúng chỉ chọn lọc những đoạn clip "đáp trả" mạnh miệng khi gặp lực lượng chức năng hoặc clip đến nhà con nợ để tạo dựng hình ảnh đòi nợ "hợp pháp". Còn những clip có nội dung bất lợi như Được “Đất Bắc” cùng đàn em trong một số vụ việc bị công an địa phương mời về làm việc thì không thấy xuất hiện.

Lê Phong Gia Lai cũng đăng tải một số clip kéo băng nhóm đến tận nhà người khác đòi nợ. Phong chủ yếu sử dụng mạng xã hội để phô trương thanh thế, lồng ghép nói chuyện đạo lý, giới thiệu về dịch vụ mua bán nợ nhưng thực chất là đòi nợ thuê.

Theo Công an TPHCM, chính vì hoạt động với những chiêu thức tinh vi, núp bóng mua – bán nợ mà các băng nhóm khiến nhiều người lầm tưởng là hoạt động hợp pháp. Một bộ phận giới trẻ thiếu hiểu biết, xem các đối tượng này như “idol” trên mạng.

Hoạt động ở nhiều tỉnh thành, các băng nhóm đòi nợ thuê đẩy nhiều gia đình lâm vào cảnh lo lắng, bất an khi chúng liên tục tụ tập đông người, đe dọa, ép buộc trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự khu dân cư.

Đáng chú ý, một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TPHCM lại tiếp tục di chuyển sang các địa phương khác để tái diễn hành vi tương tự.