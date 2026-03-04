Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp không còn là cuộc đua thuần túy về ý tưởng hay tốc độ gọi vốn, mà là cuộc cạnh tranh về năng lực lãnh đạo. Khi công nghệ có thể thay đổi chỉ sau một bản cập nhật thuật toán, còn mô hình kinh doanh có thể bị tái định nghĩa bởi một nền tảng mới ra đời, câu hỏi quan trọng không còn là startup sở hữu gì, mà là người đứng đầu có đủ năng lực để kiến tạo tương lai hay không.

Khi vai trò lãnh đạo được tái định nghĩa

Trong mô hình truyền thống, nhà sáng lập tập trung vào cấu trúc tổ chức, tối ưu quy trình và đạt được các chỉ số tăng trưởng. Tuy nhiên, AI đã làm thay đổi căn bản logic này.

Đổi mới không còn diễn ra theo chu kỳ dài, mà theo nhịp tăng tốc liên tục. Một startup hôm nay có thể dẫn đầu thị trường, nhưng ngày mai đã phải đối mặt với sự cạnh tranh từ một công nghệ hoàn toàn mới. Trong bối cảnh ấy, lãnh đạo không thể chỉ điều hành nội bộ mà phải chủ động xây dựng mạng lưới kết nối rộng hơn: từ chuyên gia công nghệ, nhà đầu tư, trường đại học đến cộng đồng phát triển và khách hàng toàn cầu.

Thành công không còn đến từ một sản phẩm duy nhất, mà từ khả năng tạo ra một hệ sinh thái có thể liên tục sinh ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới.

Tư duy toàn cầu - Điều kiện tiên quyết của startup AI

AI là công nghệ xuyên biên giới. Một giải pháp được phát triển tại Việt Nam có thể phục vụ khách hàng ở châu Âu hay Bắc Mỹ chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy, tư duy toàn cầu không còn là lựa chọn, mà là điều kiện bắt buộc.

Lãnh đạo startup phải hiểu các xu hướng quốc tế, tiêu chuẩn dữ liệu, yêu cầu về bảo mật và đạo đức công nghệ. Họ cần nhìn thấy vị trí của doanh nghiệp mình trong chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó thiết kế sản phẩm có khả năng mở rộng ngay từ đầu.

Hiểu công nghệ để dẫn dắt chiến lược

Dù không cần là người viết mã giỏi nhất, họ phải đủ hiểu biết để phân biệt giữa xu hướng thực chất và hiệu ứng truyền thông, đủ năng lực để đặt ra những câu hỏi đúng cho đội ngũ kỹ thuật, và đủ bản lĩnh để quyết định đầu tư vào hạ tầng dữ liệu, mô hình AI hay tự động hóa quy trình.

Hiểu công nghệ đồng nghĩa với khả năng chuyển hóa AI từ một công cụ hỗ trợ thành lõi chiến lược của doanh nghiệp. Lãnh đạo trong thời đại AI vì thế phải là người “dịch” công nghệ thành giá trị kinh tế và lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Ra quyết định trong thế giới bất định

Một trong những thách thức lớn nhất của lãnh đạo khởi nghiệp hiện nay là ra quyết định trong điều kiện thiếu chắc chắn. Công nghệ thay đổi nhanh, chính sách điều chỉnh liên tục, thị trường biến động khó lường. Chờ đợi đủ dữ liệu trước khi hành động có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội chiến lược. Do đó, năng lực quan trọng không phải là luôn đúng, mà là ra quyết định dựa trên dữ liệu hiện có, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và điều chỉnh nhanh khi giả định ban đầu không còn phù hợp.

Cơ chế thử nghiệm linh hoạt, văn hóa học hỏi liên tục và khả năng xoay trục kịp thời trở thành lợi thế sống còn.

Xây dựng niềm tin - tài sản chiến lược của thời đại số

AI không chỉ tạo ra cơ hội, mà còn gia tăng áp lực về hiệu suất và kỳ vọng tăng trưởng. Nếu môi trường nội bộ thiếu minh bạch và an toàn tâm lý, đội ngũ sẽ dễ rơi vào trạng thái phòng thủ, sợ sai và ngại đổi mới.

Một nhà lãnh đạo thành công cần tạo dựng văn hóa tin cậy, nơi nhân viên được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận và thử nghiệm. Minh bạch về chiến lược, về rủi ro và cả những khó khăn là điều kiện để xây dựng sự đồng lòng. Khi niềm tin trở thành nền tảng, tổ chức có thể vận hành với tốc độ cao mà không đánh mất sự gắn kết.

Lãnh đạo thời AI là kiến trúc sư của hệ sinh thái dữ liệu, công nghệ và hợp tác. Ảnh: Midjourney

Kiến tạo tương lai thay vì chỉ thích ứng

Điểm khác biệt lớn nhất của lãnh đạo khởi nghiệp trong thời đại AI nằm ở tầm nhìn. Họ không chỉ phản ứng trước biến động, mà phải chủ động định hình hướng đi cho doanh nghiệp và cho ngành mình tham gia. Điều đó đòi hỏi khả năng cân bằng giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, giữa đổi mới công nghệ và trách nhiệm xã hội, giữa khai thác dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư. Trong kỷ nguyên số, mỗi quyết định về AI đều có thể tạo ra tác động rộng lớn, không chỉ với doanh nghiệp mà còn với cộng đồng.

Thành công của startup AI vì thế không được quyết định đơn thuần bởi ý tưởng hay nguồn vốn, mà bởi năng lực lãnh đạo. Người lãnh đạo có tư duy toàn cầu, hiểu công nghệ đủ sâu để định hướng chiến lược, dám ra quyết định trong môi trường bất định và xây dựng được văn hóa tin cậy sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

(Nguồn: VLAB Innovation)