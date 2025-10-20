AI Hay là mạng xã hội hỏi - đáp trí tuệ nhân tạo thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng của Sensor Tower, trong 6 tháng đầu năm 2025, ghi nhận AI HAY - ứng dụng AI tạo sinh duy nhất của Đông Nam Á - nằm trong top 5 ứng dụng có lượt tải cao nhất và lượng người dùng hàng tháng (MAU) tại Việt Nam, theo sau lần lượt là Google Gemini, DeepSeek và Adobe Acrobat.

Báo cáo thường niên State of AI - Report 2025 do Sensor Tower phát hành cung cấp bức tranh toàn cảnh về đà tăng trưởng ứng dụng AI trong nửa đầu năm 2025, tập trung vào hai trục chính: AI trên thiết bị di động (nhu cầu, hành vi, MAU, lượt tải) và AI trong quảng cáo số (xu hướng đầu tư UA, hiệu quả chuyển đổi, tối ưu sáng tạo).

Phương pháp luận của báo cáo dựa trên dữ liệu đo lường độc lập của Sensor Tower về lượng người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), lượt cài đặt, duy trì người dùng và các tín hiệu sử dụng khác từ App Store và Google Play.

Kết quả cho thấy nhóm ứng dụng AI tạo sinh (generative AI) đang bùng nổ: các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu liên tục tung bản cập nhật, tích hợp tính năng và mở rộng hệ sinh thái để thu hút người dùng mới, kéo theo lượt tải và doanh thu tăng mạnh trong nửa đầu năm.

Từ vị thế công cụ chuyên biệt, AI chuyển nhanh thành ứng dụng đại chúng: người dùng chủ động sử dụng trợ lý AI cho công việc, học tập, sáng tạo nội dung và giải trí; thời gian gắn bó và tần suất sử dụng tăng đều qua từng quý.

Báo cáo đồng thời ghi nhận độ phủ của AI trên nhiều ngành dọc - từ giáo dục, truyền thông nội dung, tài chính cá nhân đến năng suất làm việc - khi các doanh nghiệp mạnh tay số hóa quy trình và ưu tiên trải nghiệm tự động hoá.

Trong bối cảnh đó, áp lực “đổi mới hoặc bị bỏ lại” trở nên rõ rệt: sản phẩm chỉ quảng bá tính năng sẽ khó giữ chân người dùng; thay vào đó, các nền tảng dẫn đầu chuyển trọng tâm sang “trải nghiệm thật” với lộ trình tính năng bám sát nhu cầu cụ thể của từng nhóm người dùng, từ học sinh – sinh viên đến người đi làm.

Việc AI Hay góp mặt trong bảng xếp hạng Top 5 (theo MAU và lượt tải) của Sensor Tower cho thấy nền tảng đang trên đà tăng trưởng bền vững ở ba khía cạnh then chốt, tăng trưởng tự nhiên bền vững thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo, khả năng giữ chân người dùng nhờ trải nghiệm phù hợp bối cảnh văn hoá – ngôn ngữ và tính tin cậy dữ liệu theo hệ đo độc lập của một đơn vị phân tích được thị trường công nhận.

Đây là chứng nhận khách quan cho chiến lược sản phẩm tập trung vào giá trị sử dụng thực tế, đồng thời là nền tảng để AI Hay tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tính năng và hợp tác quốc tế trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc Vận hành AI Hay, chia sẻ: “Được góp mặt trong bảng xếp hạng của Sensor Tower là một cột mốc nhỏ nhưng ý nghĩa đối với đội ngũ AI Hay. Thành tích này không phải là đích đến, mà là minh chứng rằng việc tập trung vào nhu cầu thực của người Việt là đúng hướng. Chúng tôi biết mình đang đi trên con đường có nhiều "ông lớn" với nguồn lực gấp trăm ngàn lần tham gia. Do đó, thay vì cố bắt kịp họ ở mọi mặt trận, AI Hay chọn cách hiểu sâu và phục vụ tốt người dùng Việt - từ sinh viên cần thông tin tuyển sinh mới nhất, cán bộ công chức làm việc với những nguồn thông tin cập nhật nhất về nghị định,... Những "cuộc chiến" này tuy nhỏ nhưng lại là điều tạo nên giá trị thật. Và quan trọng hơn, chúng tôi nhận ra rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Cuộc chơi còn dài, còn nhiều thử thách phía trước, nhưng cũng còn rất nhiều cơ hội để làm tốt hơn”.

AI Hay là mạng xã hội hỏi - đáp trí tuệ nhân tạo thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 15 triệu lượt tải và hiện dẫn đầu hạng mục “Giáo dục” trên App Store và Google Play. Ứng dụng kết hợp AI và cộng đồng người dùng để tạo ra nguồn tri thức chính xác, minh bạch và phù hợp văn hóa Việt Nam.