Sáng 8/5, phát biểu tại lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 sáng 8/5, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, người lao động ngành khoa học và công nghệ không chỉ tham gia nghiên cứu, vận hành hệ thống công nghệ mà còn giữ vai trò kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng cho rằng, Tháng Công nhân không chỉ là hoạt động phong trào mà còn là dịp để tổ chức công đoàn lắng nghe, hành động thiết thực hơn vì người lao động.

Ông Phạm Đức Long đánh giá việc tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực, vừa bảo vệ người lao động, vừa khơi dậy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN, thời gian qua Công đoàn ngành đã triển khai nhiều chương trình chăm lo đoàn viên, hỗ trợ người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo; đồng thời phát động các phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Thứ trưởng Phạm Đức Long đề nghị các cấp công đoàn tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỹ năng số; thúc đẩy sáng kiến, đổi mới sáng tạo; đổi mới công tác an toàn vệ sinh lao động; chăm lo tốt hơn quyền lợi và phúc lợi cho đoàn viên.

“Khi con người được đặt đúng vị trí trung tâm, khi công đoàn thực sự đổi mới, thì mỗi người lao động sẽ trở thành một chủ thể sáng tạo và thích ứng trong kỷ nguyên số”, ông nhấn mạnh.

Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn KH&CN cho biết các hoạt động trong Tháng Công nhân năm nay được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy người lao động làm trung tâm.

Công đoàn KH&CN chăm lo sức khoẻ người lao động.

Riêng trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm nay, các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho hơn 2.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng; đồng thời triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe, tư vấn phòng chống đột quỵ, tim mạch và hỗ trợ tiêm chủng cho người lao động.