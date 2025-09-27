Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện đã có hơn 3 triệu trong tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông được kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Như vậy, vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản chưa được kết nối.

Theo quy định hiện hành, 1 tài khoản có thể đăng ký nhiều hơn 1 phương tiện. Như vậy vẫn còn hơn 2,8 triệu phương tiện chưa chuyển đổi sang tài khoản giao thông.

Trong tháng 9, Cục Đường bộ đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để rà soát số liệu giao dịch. Kết quả cho thấy có khoảng 900 nghìn tài khoản giao thông đã phát sinh giao dịch nhưng chưa kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Vẫn còn 2,8 triệu tài khoản chưa nâng cấp tài khoản giao thông. Ảnh: N. Huyền

“Nguyên nhân chủ yếu là do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện kết nối; hoặc gặp khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng…”, đại diện Cục Đường bộ cho biết.

Theo Nghị định 119, từ ngày 1/10, chỉ những chủ ô tô đã định danh và liên kết hợp lệ với phương tiện thanh toán mới được phép nạp tiền để sử dụng làn thu phí ETC. Tài khoản giao thông sau khi định danh không chỉ phục vụ việc đi qua trạm thu phí mà còn có thể kết nối với nhiều dịch vụ thiết yếu như thanh toán bãi đỗ xe, vé nội đô, xăng dầu và các tiện ích đô thị khác. Nếu chậm trễ trong việc chuyển đổi, phương tiện có thể bị từ chối qua trạm ETC, gây ách tắc. Đồng thời, chủ phương tiện cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tra cứu giao dịch, khiếu nại hoặc sử dụng các dịch vụ mở rộng trong tương lai.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam cùng các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các cơ quan liên quan đang tăng cường truyền thông để đẩy nhanh tiến độ kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Nghị định.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, bố trí nhân sự thường trực 24/24h tại trạm thu phí để hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho việc kết nối tài khoản giao thông.

Theo kinh nghiệm triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trước đây, giai đoạn đầu cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc dán thẻ, nạp tiền và sử dụng dịch vụ. Vì vậy, Cục Đường bộ đề nghị các chủ phương tiện tích cực phối hợp, thực hiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

“Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên ứng dụng hiện có của chủ phương tiện, không cần cài đặt thêm ứng dụng mới”, đại diện Cục Đường bộ nhấn mạnh.

Doanh nghiệp vẫn chờ hướng dẫn

Trao đổi thêm với VietNamNet, lãnh đạo Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) cho biết, đã dán thẻ cho gần 3,6 triệu khách hàng, trong đó có khoảng gần 140 ngàn khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức.

"Khác với tài khoản cá nhân chỉ cần một người xác thực, tài khoản doanh nghiệp sẽ cần có sự tham gia của 2 người là giám đốc và kế toán trưởng mới thực hiện được giao dịch thanh toán phí đường bộ cho phương tiện. Cách thức này làm chậm quy trình và tốc độ xử lý giao dịch thanh toán phí đường bộ. Hiện nay, chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai thực hiện làm ví điện tử đối với doanh nghiệp.

VETC đã và đang phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam và một số ngân hàng, tổ chức thẻ để nghiên cứu giải pháp thay thế như thanh toán qua thẻ tín dụng, vốn có thể triển khai nhanh hơn. Tuy nhiên, mức phí giao dịch hiện tại của ngân hàng và tổ chức thẻ khá cao (khoảng 2%/giao dịch), dẫn đến chi phí phát sinh lớn đối với các doanh nghiệp có tần suất giao dịch cao", đại diện VETC cho biết.

Ông Khúc Hữu Thanh Hải - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng – cho biết nhiều ngày nay đơn vị vẫn loay hoay tìm cách chuyển đổi tài khoản cho hàng trăm xe kinh doanh vận tải do chưa có hướng dẫn cụ thể cho tài khoản doanh nghiệp.

“Chúng tôi băn khoăn không rõ doanh nghiệp sẽ dùng chung một tài khoản hay mỗi xe phải có một tài khoản riêng”, ông Hải đặt câu hỏi.

Hiện tại, các đơn vị thu phí đang kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước xem xét, chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và tổ chức thẻ giảm/miễn phí dịch vụ giao dịch cho khách hàng đối với các giao dịch thanh toán điện tử giao thông đường bộ; cũng như tối ưu giải pháp để đáp ứng tốc độ thanh toán từng lần cho xe qua trạm thu phí.