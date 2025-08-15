Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định trước ngày 1/10/2025, chủ phương tiện phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ Visa...

Quy định này khiến nhiều người băn khoăn về khoản tiền còn trong tài khoản thanh toán thì sẽ giải quyết như thế nào? Và trong trường hợp không chuyển đổi thì chủ phương tiện có bị xử phạt?

Lý giải những thắc mắc này, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng KHCN Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: Nghị định 119 quy định từ ngày 1/10 tới đây, xe chưa chuyển đổi tài khoản giao thông thành tài khoản thu phí sẽ không đủ điều kiện qua trạm thu phí ETC (thu phí không dừng), vì lúc đó tài khoản giao thông của chủ xe dù còn tiền cũng không được giao dịch.

Chủ phương tiện không chuyển sang tài khoản giao thông không thể qua trạm thu phí gây ùn tắc có bị xử phạt? Ảnh: N. Huyền

Theo ông Toàn, trước đây Nghị định 123/2021 quy định phạt xe không gắn thẻ đầu cuối hoặc gắn thẻ mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí ETC. Mức phạt từ 2-3 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Tuy nhiên, Nghị định 168/2024 hiện chỉ quy định phạt xe không gắn thẻ đầu cuối đi vào làn ETC, không phạt xe đã dán thẻ mà tài khoản không đủ tiền trả phí đi vào làn ETC.

Để đảm bảo quyền lợi cho những chủ xe duy trì đủ tiền trả phí trong tài khoản, cũng như hạn chế ách tắc tại trạm thu phí, ông Toàn cho biết Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Công an sửa nghị định theo hướng: xe không đủ tiền trong tài khoản giao thông đi vào làn thu phí ETC sẽ bị xử phạt.

Đối với số tiền còn lại trong tài khoản thu phí, ông Toàn cho biết hiện vẫn được ưu tiên để sử dụng thanh toán phí đường bộ. Chủ phương tiện dù đã có ví nhưng vẫn có thể nạp tiền vào tài khoản thu phí.

Tuy nhiên, ông Toàn lưu ý, đến ngày 1/10 tới đây, khi tài khoản thu phí chuyển sang tài khoản giao thông, số dư trong tài khoản thu phí sẽ được chuyển trả lại cho chủ phương tiện theo 2 cách:

Trường hợp có ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông: Tiền từ tài khoản thu phí sẽ được chuyển về ví điện tử.

Trường hợp không có ví điện tử, tài khoản thu phí chỉ liên kết với thẻ tín dụng, theo ông Toàn, về mặt kỹ thuật việc chuyển tiền cho chủ phương tiện sẽ khó hơn.

"Hiện cơ quan quản lý đã trao đổi và đề nghị nhà cung cấp dịch vụ triển khai theo hướng đề nghị chủ phương tiện cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển lại số tiền còn dư.

Cả 2 cách này đều không mất phí. Phía cơ quan quản lý Nhà nước cam kết sẽ chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết số dư trong tài khoản thu phí của chủ phương tiện ngay sau thời điểm 1/10/2025”, ông Toàn nói.