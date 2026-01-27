"CAHN tới đây với tinh thần chiến đấu cao nhất, không chỉ là hình ảnh của đội bóng mà còn là của Việt Nam. Chúng tôi hướng tới mục tiêu chiến thắng trước Selangor trên sân khách. Toàn đội sẵn sàng cho trận đấu này", Văn Hậu phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu giữa CAHN vs Selangor, thuộc khuôn khổ bảng A, Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.

Văn Hậu rất tự tin. Ảnh: CAHN

Hiện tại, CAHN đang xếp thứ 4 bảng A với 4 điểm sau 3 trận. Để nuôi hy vọng lọt vào nhóm đi tiếp, đội bóng ngành Công an phải đánh bại đối thủ trực tiếp Selangor. HLV Polking cho hay, CAHN có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với đại diện của Malaysia.

CAHN đặt mục tiêu giành 3 điểm trên sân khách. Ảnh: CAHN

"CAHN vừa trải qua quãng nghỉ dài, nhưng chúng tôi tập luyện rất nghiêm túc. CAHN có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cũng như đấu pháp trong trận đấu với Selangor", HLV Polking cho biết.

Bên kia chiến tuyến, chân sút Chrigor Moraes khẳng định: "Đây là giải đấu rất khắc nghiệt với nhiều đội bóng chất lượng cao, nhưng mục tiêu của chúng tôi là hướng tới ngôi vô địch".

Trận đấu giữa CAHN vs Selangor lăn bóng vào lúc 20h ngày 28/1.