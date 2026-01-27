Trận đấu tập diễn ra với tinh thần thi đấu nghiêm túc và tích cực của cả hai đội. Đây là cơ hội để HLV Mai Đức Chung có những thử nghiệm về nhân sự, lối chơi, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup nữ 2026.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 với pha lập công của Bích Thùy ở phút 59. Thông qua trận đấu, Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và đánh giá phong độ của các cầu thủ. Một số sự điều chỉnh nhân sự được thực hiện trong hiệp hai nhằm đảm bảo khối lượng vận động và tạo điều kiện thi đấu cho nhiều cầu thủ.

Bích Thùy ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Ảnh: VFF

Sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trực tiếp thăm và động viên Ban huấn luyện và các cầu thủ, ghi nhận tinh thần tập luyện nghiêm túc, sự nỗ lực và quyết tâm của toàn đội trong suốt quá trình tập huấn.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn theo dõi trận đấu. Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam còn một trận đấu tập nữa vào ngày 30/1. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung di chuyển sang Thâm Quyến (Trung Quốc) để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo, với dự kiến hai trận đấu tập quốc tế, nhằm tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, nâng cao thể lực và sự gắn kết đội hình trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 do Australia đăng cai quy tụ 12 đội tuyển quốc gia nữ xuất sắc nhất châu lục, thi đấu tại các thành phố Perth, Gold Coast và Sydney từ ngày 1-21/3. Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ trận ra quân vào ngày 4/3, sau đó gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản vào ngày 7/3 và 10/3.