Tháng 1/2026 âm lịch (tháng Dần): Gặp bất lợi về sức khỏe, có thể đau ốm vặt nhưng kéo dài. Công việc ở mức ổn định, tiền bạc có phần hao hụt do chi nhiều hơn thu, đề phòng cho vay, khó lấy lại được tiền.
Tháng 2/2026 âm lịch (tháng Mão): Có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá hoặc gây chuyện thị phi. Bạn cần hành sự thận trọng, tránh tham gia các cuộc tranh luận kẻo chuyện bé xé ra to, gây bất lợi cho con đường thăng tiến.
Tháng 3/2026 âm lịch (tháng Thìn): Có dấu hiệu tổn hao tiền của do bị mất cắp hoặc làm ăn thua lỗ. Khi ký kết giấy tờ, bạn phải hết sức tỉnh táo kẻo dễ nhận phần thua thiệt, thậm chí vướng vào kiện tụng pháp luật.
Tháng 4/2026 âm lịch (tháng Tỵ): Ốm đau gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi, có thể đón tin vui về con cái hoặc chuyện hỷ. Công việc làm ăn có tiến triển tốt nhờ vận quý nhân vượng, có người hỗ trợ về mặt tài chính và mở ra cơ hội làm ăn mới.
Tháng 5/2026 âm lịch (tháng Ngọ): Tiếp tục có một tháng công việc khá thuận lợi, có thể được cất nhắc lên vị trí quản lý cấp cao hơn. Thời điểm này phù hợp để bạn khởi nghiệp, cát khí vượng nên dễ thành công. Tiền bạc có phần gia tăng từ các nguồn thu phụ.
Tháng 6/2026 âm lịch (tháng Mùi): Thời điểm phải đối đầu Thái Tuế, tốt hơn hết là chủ tĩnh chờ thời, hạn chế tiến hành việc quan trọng như kí kết hợp đồng lớn hay giao dịch tiền bạc. Gia đình có thể có tin buồn tang chế hoặc mất mát về tiền của.
Tháng 7/2026 âm lịch (tháng Thân): Dấu hiệu tài lộc dần khởi sắc, mở ra thời kỳ làm ăn tốt, kinh doanh buôn bán phát đạt, tuy nhiên vẫn chưa đạt được nhiều như kỳ vọng. Gia đạo đón tin vui, một số rắc rối liên quan đến kiện tụng hay giấy tờ được giải quyết êm thấm.
Tháng 8/2026 âm lịch (tháng Dậu): Vận quý nhân vượng, mạnh dạn thi triển việc lớn, có thể được trợ lực rất nhiều, tỷ lệ thành công cao. Tình cảm tốt đẹp, đón hỷ tín rất gần. Người đi xa hay được lộc, đầu tư có dấu hiệu sinh lời rất tốt.
Tháng 9/2026 âm lịch (tháng Tuất): Đề phòng đau ốm liên quan đến dạ dày hoặc trực tràng, nên thăm khám sớm đề phòng bất trắc. Trong nhà có chuyện mâu thuẫn hoặc tin buồn từ xa đưa tới. Công việc duy trì ở mức ổn định.
Tháng 10/2026 âm lịch (tháng Hợi): Có mất mát hao tài nhưng khá nhẹ, nguồn thu gia tăng đôi phần nên tài chính vẫn duy trì ở mức tốt. Bạn có thể đón tin vui về thành tích học tập của con cái, làm rạng danh dòng tộc.
Tháng 11/2026 âm lịch (tháng Tý): Tiền kiếm được nhiều nhưng tiêu pha cũng lắm, hầu như khó tích lũy. Có thể bạn sẽ mở rộng công việc làm ăn, ngành dịch vụ ăn uống được mùa nên thu hoạch rất tốt, tập trung đẩy mạnh. Bạn cần đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ.
Tháng 12/2026 âm lịch (tháng Sửu): Tinh thần của bạn liên tục bị ức chế do áp lực công việc và mâu thuẫn tình cảm khiến sức khỏe suy nhược, cẩn thận kẻo kiệt sức. Nhưng bù lại tài lộc có phần tốt, công việc đang trên đà thăng tiến thuận lợi.
Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là một năm đầy biến động và thử thách đối với người tuổi Sửu, do cục diện Sửu Ngọ Tương Hại chi phối toàn bộ vận trình.
Đây là mối quan hệ xung đột ngầm, tạo ra sự bất hòa, cản trở, và đặc biệt là nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá từ bên trong khiến công việc đã nhiều lại còn căng thẳng áp lực thêm. Các phương diện khác cũng chịu ảnh hưởng nhất định, nên làm gì cũng phải thận trọng.
Trong bối cảnh Tương Hại Thái Tuế tác động mạnh, người tuổi Sửu cần tập trung vào yếu tố “nhân hòa” để tự mình có thể vượt qua sóng gió, chuyển khó khăn thành cơ hội mà đạt được mục tiêu đã đề ra. Cụ thể như sau:
Thay đổi bản thân trước: Thay vì cố gắng thay đổi hoàn cảnh hay chống lại những trở ngại do Tương Hại gây ra, người tuổi Sửu nên dồn sức vào yếu tố nhân hòa, tức chính bản thân mình là ưu tiên hàng đầu.
Tập trung làm việc cao độ, dùng chính năng lực chuyên môn, trí tuệ sắc bén để thuyết phục và tạo dựng uy tín. Sự chăm chỉ và trách nhiệm sẽ được cấp trên sáng suốt ghi nhận.
Hành sự thận trọng và có kế hoạch: Dù là việc lớn hay nhỏ, luôn chuẩn bị kế hoạch rõ ràng và hành động linh hoạt, ứng biến trước các rắc rối bất ngờ để hạn chế rủi ro (đặc biệt trong các dự án lớn, ký kết giấy tờ).
Chủ động tìm kiếm quý nhân: Trong các tình huống cấp bách, đừng cố xoay xở một mình trong bế tắc, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm, cấp trên sáng suốt hoặc đối tác bên ngoài. Đây là thời điểm các cát tinh như Chính Ấn, Long Đức, Chính Tài sẽ hỗ trợ rất mạnh, nên tận dụng triệt để.
Với sự xuất hiện của hung tinh Tiểu Hao, chiến lược phòng thủ là then chốt để bảo toàn tài sản:
Tối kỵ đầu tư mạo hiểm: Tránh chạy theo xu hướng, tuyệt đối không đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro hoặc không am hiểu.
Ghi chép chi tiêu: Quản lý tài chính thận trọng bằng cách ghi chép chi tiêu hàng tháng để kiểm soát dòng tiền, hạn chế mua sắm tùy ý.
Lập quỹ khẩn cấp: Giữ một quỹ khẩn cấp an toàn để đối phó với những khoản chi tiêu đột xuất (sửa chữa, ốm đau) mà Tiểu Hao có thể gây ra.
Tránh cho vay: Cần cẩn trọng, tránh cho vay mượn hoặc bảo lãnh cho người khác để phòng tránh rắc rối và thất thoát.
Hành thiện là cách tạo phước và tăng cường cát khí lâu bền nhất, giúp tiễu trừ xui khí từ hung tinh:
Làm nhiều việc tốt: Bắt đầu từ những việc nhỏ, giúp đỡ người thân, bạn bè và mọi người xung quanh.
Gieo nhân lành: Mỗi hành động tốt đều là cách bạn tự tạo may mắn cho chính mình, từ đó hóa hung thành cát, nhận được sự hỗ trợ vô hình và tăng cường phúc khí của các cát tinh chiếu mệnh trong năm 2026 này.
Điểm mấu chốt: Trong năm 2026 đòi hỏi tuổi Sửu phải thể hiện khả năng "lội ngược dòng" của chính bản thân mình.
Đây không phải là năm may mắn tự đến, mà là năm phải tự tạo may mắn bằng sự kiên trì, trí tuệ và hành động thiện lương để hóa giải hung hiểm, gặt hái thành công bền vững hơn.