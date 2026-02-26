Tử vi tuổi Sửu chi tiết từng tháng trong năm Bính Ngọ 2026

Tháng 1/2026 âm lịch (tháng Dần): Gặp bất lợi về sức khỏe, có thể đau ốm vặt nhưng kéo dài. Công việc ở mức ổn định, tiền bạc có phần hao hụt do chi nhiều hơn thu, đề phòng cho vay, khó lấy lại được tiền.

Tháng 2/2026 âm lịch (tháng Mão): Có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá hoặc gây chuyện thị phi. Bạn cần hành sự thận trọng, tránh tham gia các cuộc tranh luận kẻo chuyện bé xé ra to, gây bất lợi cho con đường thăng tiến.

Tháng 3/2026 âm lịch (tháng Thìn): Có dấu hiệu tổn hao tiền của do bị mất cắp hoặc làm ăn thua lỗ. Khi ký kết giấy tờ, bạn phải hết sức tỉnh táo kẻo dễ nhận phần thua thiệt, thậm chí vướng vào kiện tụng pháp luật.

Tháng 4/2026 âm lịch (tháng Tỵ): Ốm đau gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi, có thể đón tin vui về con cái hoặc chuyện hỷ. Công việc làm ăn có tiến triển tốt nhờ vận quý nhân vượng, có người hỗ trợ về mặt tài chính và mở ra cơ hội làm ăn mới.

Tháng 5/2026 âm lịch (tháng Ngọ): Tiếp tục có một tháng công việc khá thuận lợi, có thể được cất nhắc lên vị trí quản lý cấp cao hơn. Thời điểm này phù hợp để bạn khởi nghiệp, cát khí vượng nên dễ thành công. Tiền bạc có phần gia tăng từ các nguồn thu phụ.

Ảnh minh họa

Tháng 6/2026 âm lịch (tháng Mùi): Thời điểm phải đối đầu Thái Tuế, tốt hơn hết là chủ tĩnh chờ thời, hạn chế tiến hành việc quan trọng như kí kết hợp đồng lớn hay giao dịch tiền bạc. Gia đình có thể có tin buồn tang chế hoặc mất mát về tiền của.

Tháng 7/2026 âm lịch (tháng Thân): Dấu hiệu tài lộc dần khởi sắc, mở ra thời kỳ làm ăn tốt, kinh doanh buôn bán phát đạt, tuy nhiên vẫn chưa đạt được nhiều như kỳ vọng. Gia đạo đón tin vui, một số rắc rối liên quan đến kiện tụng hay giấy tờ được giải quyết êm thấm.

Tháng 8/2026 âm lịch (tháng Dậu): Vận quý nhân vượng, mạnh dạn thi triển việc lớn, có thể được trợ lực rất nhiều, tỷ lệ thành công cao. Tình cảm tốt đẹp, đón hỷ tín rất gần. Người đi xa hay được lộc, đầu tư có dấu hiệu sinh lời rất tốt.

Tháng 9/2026 âm lịch (tháng Tuất): Đề phòng đau ốm liên quan đến dạ dày hoặc trực tràng, nên thăm khám sớm đề phòng bất trắc. Trong nhà có chuyện mâu thuẫn hoặc tin buồn từ xa đưa tới. Công việc duy trì ở mức ổn định.

Tháng 10/2026 âm lịch (tháng Hợi): Có mất mát hao tài nhưng khá nhẹ, nguồn thu gia tăng đôi phần nên tài chính vẫn duy trì ở mức tốt. Bạn có thể đón tin vui về thành tích học tập của con cái, làm rạng danh dòng tộc.

Tháng 11/2026 âm lịch (tháng Tý): Tiền kiếm được nhiều nhưng tiêu pha cũng lắm, hầu như khó tích lũy. Có thể bạn sẽ mở rộng công việc làm ăn, ngành dịch vụ ăn uống được mùa nên thu hoạch rất tốt, tập trung đẩy mạnh. Bạn cần đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ.

Tháng 12/2026 âm lịch (tháng Sửu): Tinh thần của bạn liên tục bị ức chế do áp lực công việc và mâu thuẫn tình cảm khiến sức khỏe suy nhược, cẩn thận kẻo kiệt sức. Nhưng bù lại tài lộc có phần tốt, công việc đang trên đà thăng tiến thuận lợi.