Dân gian quan niệm, Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình. Mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần Tài.

Tại Việt Nam, người xưa cúng Thần Tài quanh năm, không chỉ vào dịp giỗ , Tết, mùng 1 hay ngày rằm. Ngày thường, gia chủ thường cúng Thần Tài đơn giản với trầu, nước, trái cây... và có thể thắp hương vào mỗi chiều.

Khi thắp hương, cúng Thần Tài mỗi ngày, gia chủ có thể đọc bài văn khấn Thần Tài chuẩn theo dân gian dưới đây.

Theo quan niệm của dân gian, Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho các gia đình. Ảnh minh họa: Hà Nguyễn

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)