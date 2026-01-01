Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

HLV Kim Sang Sik tiếp tục tạo bất ngờ về nhân sự khi U23 Việt Nam xuất phát với Lê Phát thay Đình Bắc, còn Minh Phúc trở lại đá chính ở hàng tiền vệ. Những điều chỉnh ấy cho thấy sự thận trọng, đồng thời phản ánh việc U23 Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng lớn từ U23 UAE.

U23 Việt Nam giành chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 UAE - Ảnh: Ted Trần

Đội bóng Tây Á nhập cuộc chậm rãi dù được đánh giá cao hơn. Hiệp một diễn ra cân bằng, khi hai đội kiểm soát bóng và dứt điểm không chênh lệch. U23 UAE chủ yếu sử dụng bóng bổng, gây khó khăn nhất định cho hàng thủ U23 Việt Nam, song Hiểu Minh và các đồng đội vẫn hóa giải khá tốt.

Phút 34, Viktor Lê chấn thương buộc rời sân, nhưng sự thay đổi người lại trở thành bước ngoặt. Chỉ ít phút sau, Đình Bắc tạo dấu ấn với pha căng ngang để Lê Phát ghi bàn mở tỷ số.

Dù U23 UAE nhanh chóng gỡ hòa, kịch bản tương tự lặp lại ở hiệp hai khi Đình Bắc đánh đầu nâng tỷ số 2-1, trước khi đối thủ san bằng cách biệt.

Hòa 2-2 sau 90 phút, hai đội bước vào hiệp phụ. Trong thời điểm quyết định, Minh Phúc tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành đối phương để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho U23 Việt Nam.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Lê Phát (39'), Đình Bắc (62'), Minh Phúc (101')

U23 UAE: Junior Salif Ndiaye (42'), Mansoor Saeed Almenhali (69')

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 46'), Thái Sơn (Văn Hà 120'+1), Văn Khang, Viktor Lê (Đình Bắc 35'), Ngọc Mỹ (Anh Quân 77'), Lê Phát (Thanh Nhàn 77' - Phi Hoàng 117').

U23 UAE: Khaled, Matar, Khamis, Ali Memari, Ali Aziz, Almenhali, Al Arzooqi, Soloman, Junior, Khaled, Akonnor.