Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
HLV Kim Sang Sik tiếp tục tạo bất ngờ về nhân sự khi U23 Việt Nam xuất phát với Lê Phát thay Đình Bắc, còn Minh Phúc trở lại đá chính ở hàng tiền vệ. Những điều chỉnh ấy cho thấy sự thận trọng, đồng thời phản ánh việc U23 Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng lớn từ U23 UAE.
Đội bóng Tây Á nhập cuộc chậm rãi dù được đánh giá cao hơn. Hiệp một diễn ra cân bằng, khi hai đội kiểm soát bóng và dứt điểm không chênh lệch. U23 UAE chủ yếu sử dụng bóng bổng, gây khó khăn nhất định cho hàng thủ U23 Việt Nam, song Hiểu Minh và các đồng đội vẫn hóa giải khá tốt.
Phút 34, Viktor Lê chấn thương buộc rời sân, nhưng sự thay đổi người lại trở thành bước ngoặt. Chỉ ít phút sau, Đình Bắc tạo dấu ấn với pha căng ngang để Lê Phát ghi bàn mở tỷ số.
Dù U23 UAE nhanh chóng gỡ hòa, kịch bản tương tự lặp lại ở hiệp hai khi Đình Bắc đánh đầu nâng tỷ số 2-1, trước khi đối thủ san bằng cách biệt.
Hòa 2-2 sau 90 phút, hai đội bước vào hiệp phụ. Trong thời điểm quyết định, Minh Phúc tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành đối phương để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho U23 Việt Nam.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Lê Phát (39'), Đình Bắc (62'), Minh Phúc (101')
U23 UAE: Junior Salif Ndiaye (42'), Mansoor Saeed Almenhali (69')
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 46'), Thái Sơn (Văn Hà 120'+1), Văn Khang, Viktor Lê (Đình Bắc 35'), Ngọc Mỹ (Anh Quân 77'), Lê Phát (Thanh Nhàn 77' - Phi Hoàng 117').
U23 UAE: Khaled, Matar, Khamis, Ali Memari, Ali Aziz, Almenhali, Al Arzooqi, Soloman, Junior, Khaled, Akonnor.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng siêu kịch tính 3-2 dành cho U23 Việt Nam trước U23 UAE. Thầy trò HLV Kim Sang Sik giành quyền vào bán kết, gặp đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc.
120'
Hàng thủ U23 Việt Nam đang chơi đầy lăn xả trước những pha dứt điểm liên tiếp của U23 UAE.
117'
HLV Kim Sang Sik quyết định rút Thanh Nhàn - người vào sân trong hiệp hai, ra nghỉ để nhường chỗ cho Phi Hoàng.
115'
U23 Việt Nam vẫn đang tổ chức chơi phòng ngự quả cảm trước những nỗ lực vây hãm của đối thủ.
110'
Đình Bắc đá phạt đưa bóng thẳng về phía khung thành khiến thủ môn Khaled để "ói bóng". Tiếc rằng Thanh Nhàn bị trượt chân nên không thể đá bồi.
108'
U23 Việt Nam đang kiểm soát tốt thế trận khiến cho đối thủ nóng vội, liên tục phải phạm lỗi.
101'
Minh Phúc đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2
Pha tổ chức tấn công của U23 Việt Nam khiến hàng thủ UAE rối loạn, Minh Phúc là người có pha dứt điểm quyết định, bóng khẽ chạm đùi cầu thủ áo trắng làm đổi hướng khiến thủ môn Khaled bó tay.
97'
Thế lực đôi bên cùng bị suy giảm nên không thể chơi bóng ở tốc độ cao như trong 90 phút chính thức.
93'
U23 Việt Nam đang chủ động kiểm soát bóng trong những phút đầu của hiệp phụ thứ nhất.
90'+6
U23 Việt Nam có cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu. Đình Bắc nỗ lực đoạt bóng rồi trả ngược ra, quá đáng tiếc khi Anh Quân dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 UAE.
Sau tình huống này, trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút chính thức. Hai đội buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ.
90'+4
Đội trưởng Văn Khang nỗ lực theo bóng ở cánh trái, tuy nhiên quả tạt lại đưa bóng đi ra ngoài đáng tiếc.
90'
Thêm một pha ban bật "thêu hoa dệt gấm" của U23 Việt Nam, đáng tiếc là Thanh Nhàn bị hậu vệ áp sát nên dứt điểm ra ngoài.
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
89'
Anh Quân suýt ghi bàn
Từ pha phối hợp ăn ý bên cánh trái của U23 Việt Nam, Thanh Nhàn tạt bóng để Võ Anh Quân đánh đầu trong vòng cấm UAE. Quá đáng tiếc khi pha không chiến bị thủ môn đối phương cản phá khó tin.
87'
Xuất phát từ quả đá phạt góc của Đình Bắc, bóng được phá ra và Khuất Văn Khang tung cú sút về góc gần nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của U23 UAE.
83'
Nền tảng thể lực sung mãn của U23 UAE giúp họ có được sự lấn lướt trong những pha đua tốc độ với U23 Việt Nam.
77'
HLV Kim Sang Sik rút Ngọc Mỹ và Lê Phát ra để tung Anh Quân và Thanh Nhàn vào sân.
69'
Mansoor Saeed Almenhali gỡ hòa 2-2 cho U23 UAE
Nhận đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Mansoor Saeed Almenhali đánh đầu lái bóng khiến thủ thành Trung Kiên bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua.
68'
Có bàn tái lập thế dẫn trước, U23 Việt Nam chủ động kéo đội hình lùi sâu về phần sân nhà để tổ chức phòng ngự, bảo vệ thành quả.
62'
Đình Bắc lập đại công, U23 Việt Nam dẫn 2-1
Minh Phúc có pha xử lý khéo léo bên cánh phải, anh treo bóng vào vòng cấm để Đình Bắc đánh đầu ngược hiểm hóc. Bóng đập đất rồi bay vào góc thấp khiến thủ môn Khaled hoàn toàn bất ngờ.
55'
Một cầu thủ U23 Việt Nam bắt bài đường chuyền đối thủ, U23 Việt Nam phản công. Anh trao cơ hội để Đình Bắc băng lên dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.
53'
Vẫn xuất phát từ quả đá phạt góc của U23 Việt Nam, cơ hội được trao cho Ngọc Mỹ nhưng cú đánh đầu trong vòng cấm U23 UAE lại không tốt.
48'
Đường chuyền vượt tuyến của đồng đội ra phía sau hàng thủ UAE để Đình Bắc bứt tốc. Tiếc rằng cú sút của tiền đạo mang áo số 7 bị hậu vệ UAE ngăn chặn.
Ngay sau đó, tình huống đá phạt góc của Văn Khang tạo cơ hội để đồng đội đánh đầu chạm người đối thủ đi hết đường biên ngang.
Hiệp 2
HLV Kim Sang Sik rút Xuân Bắc bị đau ở cuối hiệp một ra để nhường chỗ cho Quốc Cường.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45'
Hiệp một có 5 phút bù giờ.
43'
Junior Salif Ndiaye gỡ hòa 1-1 U23 UAE
Từ quả đánh đầu của cầu thủ UAE đưa bóng dội xà ngang, trước khi mở ra cơ hội để Junior Salif Ndiaye đánh đầu cận thành tung lưới Trung Kiên.
39'
Đình Bắc kiến tạo, Lê Phát ghi bàn
Nhận đường chuyền của đồng đội, Đình Bắc tạo ra bước ngoặt của trận đấu với pha đột phá trong vòng cấm U23 UAE. Pha căng ngang như "dọn cỗ" để em út Lê Phát đệm bóng cận thành, mở tỷ số.
38'
Bóng chạm xà ngang U23 Việt Nam
Tình huống Lý Đức phá hụt bóng, tạo cơ hội để U23 UAE tấn công. Ali Abdulaziz Abdulla tung cú sút căng và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi "liếm" mép trên xà ngang khung thành Trung Kiên.
35'
Viktor Lê bị choáng sau pha va chạm với Yousif Ahmed Almarzooqi. Cầu thủ của UAE sau khi ngã còn đè lên vùng đầu của tiền vệ áo đỏ.
28'
Al Menhali ngã trong vòng cấm U23 Việt Nam, trọng tài xua tay, VAR cũng xác định không có lỗi của trung vệ Lý Đức.
25'
"Những chiến binh Sao vàng" đang có được thế trân kín kẽ trước U23 UAE. Đối thủ cũng không dám mạo hiểm chơi với đội hình quá cao.
18'
Viktor Lê đột phá tiếc rằng đường chuyền ra của tiền vệ này không được hàng thủ UAE.
16'
Al Menhali thoát xuống sút tung lưới Trung Kiên nhưng VAR vào cuộc xác định tiền đạo mang áo số 10 của U23 UAE đã dùng tay khống chế bóng trước đó.
14'
U23 UAE đang chơi với đội hình tập trung đông quân số bên phần sân nhà, nhường thế trận cho đội bóng áo đỏ.
9'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik chủ động tấn công nhưng cũng không mạo hiểm bung sức sớm để đánh phủ đầu đối thủ.
Bên kia chiến tuyến, U23 UAE đang chơi đầy thận trọng trước U23 Việt Nam.
5'
Dù bị đánh có phần thấp hơn U23 UAE, các cầu thủ U23 Việt Nam chọn cách nhập cuộc chủ động, chơi pressing ngay bên phần sân của đội bóng Tây Á.
22h30
Trọng tài người Iran - Payam Heydari nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
22h23
Trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
22h15
Trận này, U23 Việt Nam mặc trang phục màu trắng truyền thống, trong khi U23 UAE mặc quần áo màu trắng.
22h10
Trọng tài người Iran - Payam Heydari là người điều khiển chính trân đấu U23 Việt Nam vs U23 UAE. Các trợ lý gồm Farhad Farhadpoor và Ali Ahmadi cũng người Iran. Trọng tài thứ tư là Faisal Sulaiman A Albalawi người Saudi Arabia. Các trọng tài VAR là Muhammad Taqi (Singapore) và Jumpei Ida (Nhật Bản).
22h00
Vào thời điểm này, cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân để khởi động trước trận đấu.
21h30
21h15
Nhận định trước trận
Việc toàn thắng cả 3 trận vòng bảng giúp U23 Việt Nam tạo nên cột mốc chưa từng có tại U23 châu Á. Tuy nhiên, phía trước thầy trò Kim Sang Sik là thử thách lớn mang tên U23 UAE, đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về thể hình lẫn nền tảng thể lực.
Dù chỉ giành vé nhì bảng B, UAE vẫn rất tự tin khi đối đầu U23 Việt Nam, bởi trong 7 lần chạm trán kể từ năm 2014, họ chưa từng thất bại và giành tới 5 chiến thắng. Chính điều đó tạo nên lợi thế tâm lý đáng kể cho đại diện Tây Á.
Tuy vậy, U23 Việt Nam không hề tỏ ra e ngại. Như tiền đạo Quốc Việt chia sẻ, đã vào đến tứ kết thì mọi đối thủ đều ngang nhau. Với tập thể trẻ trung, kỷ luật và đang đạt điểm rơi phong độ, U23 Việt Nam hiểu rằng chỉ cần giữ sự tập trung cao nhất, họ hoàn toàn có thể viết lại lịch sử trước UAE ở trận đấu mang tính bước ngoặt này.
20h30
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Đang có lực lượng ổn nhất trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, chúng ta đang có 7 cầu thủ dính thẻ vàng là Thái Sơn, Lý Đức, Minh Phúc, Anh Quân, Phi Hoàng, Công Phương và Đình Bắc. Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, họ sẽ phải vắng mặt ở trận bán kết trong trường hợp giành quyền đi tiếp.
Tin vui cho U23 Việt Nam khi Thanh Nhàn đã trở lại, anh đã được tung vào sân ở những phút cuối trận đấu với U23 Saudi Arabia để bắt nhịp với trận đấu. Khả năng, Thanh Nhàn sẽ có mặt ở trận tứ kết, nhưng ra sân từ ghế dự bị.
U23 UAE: Có đầy đủ lực lượng.