Video Minh Phúc nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Lê Phát (39'), Đình Bắc (62'), Minh Phúc (101')

U23 UAE: Junior Salif Ndiaye (42'), Mansoor Saeed Almenhali (69')

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 46'), Thái Sơn (Văn Hà 120'+1), Văn Khang, Viktor Lê (Đình Bắc 35'), Ngọc Mỹ (Anh Quân 77'), Lê Phát (Thanh Nhàn 77' - Phi Hoàng 117').

U23 UAE: Khaled, Matar, Khamis, Ali Memari, Ali Aziz, Almenhali, Al Arzooqi, Soloman, Junior, Khaled, Akonnor. 