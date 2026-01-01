Video Minh Phúc nâng tỷ số lên 3-2 cho U23 Việt Nam
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Lê Phát (39'), Đình Bắc (62'), Minh Phúc (101')
U23 UAE: Junior Salif Ndiaye (42'), Mansoor Saeed Almenhali (69')
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 46'), Thái Sơn (Văn Hà 120'+1), Văn Khang, Viktor Lê (Đình Bắc 35'), Ngọc Mỹ (Anh Quân 77'), Lê Phát (Thanh Nhàn 77' - Phi Hoàng 117').
U23 UAE: Khaled, Matar, Khamis, Ali Memari, Ali Aziz, Almenhali, Al Arzooqi, Soloman, Junior, Khaled, Akonnor.
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu vòng bán kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
U23 Việt Nam và U23 UAE tạo nên màn rượt đuổi siêu kịch tính trong 120 phút. Chiến thắng 3-2 dành cho Đình Bắc và đồng đội cùng tấm vé bán kết U23 châu Á là thành quả hoàn toàn xứng đáng.
U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút nghẹt thở, qua đó thẳng tiến vào bán kết U23 châu Á 2026.
Minh Phúc có pha xử lý khéo léo bên cánh phải, anh treo bóng vào vòng cấm để Đình Bắc đánh đầu ngược hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.
Phút 40 trận tứ kết U23 Việt Nam vs U23 UAE, Đình Bắc đột phá trong vòng cấm U23 UAE. Pha căng ngang như "dọn cỗ" để Lê Phát đệm bóng mở tỷ số.