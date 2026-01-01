Phút 40 trận tứ kết U23 Việt Nam vs U23 UAE, Đình Bắc đột phá trong vòng cấm đối phương, căng ngang như "dọn cỗ" để Lê Phát đệm bóng mở tỷ số.
Video Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Lê Phát (39'), Đình Bắc (62')
U23 UAE: Junior Salif Ndiaye (42'), Mansoor Saeed Almenhali (69')
Đội hình thi đấu
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 46'), Thái Sơn, Văn Khang, Viktor Lê (Đình Bắc 35'), Ngọc Mỹ, Lê Phát.
U23 UAE: Khaled, Matar, Khamis, Ali Memari, Ali Aziz, Almenhali, Al Arzooqi, Soloman, Junior, Khaled, Akonnor.
