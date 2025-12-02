Tại Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030, xã Văn Kiều (Nghệ An) xác lập mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, văn minh và bền vững, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là cột mốc quan trọng của địa phương sau khi Đảng bộ được thành lập từ việc hợp nhất hai xã Nghi Kiều và Nghi Văn, với 715 đảng viên sinh hoạt tại 46 tổ chức Đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Văn Kiều chứng kiến sự chuyển mình rõ nét. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân đạt 7,24%/năm; tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 1.688 tỷ đồng, tăng 1,42 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm, tạo nền tảng tốt để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống.

Cùng với đà tăng trưởng kinh tế, nguồn vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020–2025 đạt 1.449 tỷ đồng, phản ánh sự tin tưởng của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đối với định hướng phát triển của xã.

Xã Nghi Kiều trước khi sáp nhập thành xã Văn Kiều (Nghệ An).

Chương trình xây dựng nông thôn mới là điểm nhấn nổi bật khi trước sáp nhập, xã Nghi Văn đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và xã Nghi Kiều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện toàn xã có 11 sản phẩm OCOP 3 sao, nhiều sản phẩm xây dựng được thương hiệu vững trên thị trường.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển chắc chắn. Trên địa bàn có 7/7 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, phản ánh sự quan tâm của địa phương đối với an sinh và chăm sóc sức khỏe. Phong trào văn hóa, thể thao được duy trì đều đặn, thường xuyên, giúp gắn kết cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Quốc phòng – an ninh được củng cố toàn diện, tạo môi trường ổn định để kinh tế - xã hội phát triển. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các mô hình tự quản tại thôn, xóm phát huy hiệu quả, tăng cường sự chủ động của người dân trong bảo vệ bình yên địa bàn.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Văn Kiều đặt phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển” làm kim chỉ nam. Đại hội xác định 32 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 3 nhóm giải pháp để triển khai. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng Đảng được xem là trụ cột bảo đảm mọi thành công. Địa phương ưu tiên tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, trưởng thành; đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; lấy hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo quan trọng.

Văn Kiều định hướng phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác lợi thế địa phương để hình thành chuỗi giá trị cao hơn. Nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ cao được kỳ vọng tạo bước đột phá khi gắn với ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình. Việc liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp và nhà khoa học sẽ mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, từ đó nâng thu nhập và chất lượng sống của người dân.

Song song với phát triển kinh tế, địa phương đặt trọng tâm vào hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian liên kết vùng với các xã lân cận để hình thành trung tâm động lực mới. Đây được xem là chìa khóa giúp Văn Kiều tiếp tục thu hút đầu tư và tạo sự lan tỏa trong khu vực.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được chăm lo toàn diện. Địa phương hướng đến một không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi người dân được sống trong môi trường sạch đẹp, an toàn và tự hào về giá trị truyền thống.

Cùng với đó, Văn Kiều tiếp tục củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng xã an toàn, không có ma túy và sẵn sàng ứng phó thiên tai. Sự ổn định này tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiến bước trong mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2025–2030.