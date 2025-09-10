Sau khi rút lui không tham dự giải vô địch thế giới 2025 vì lý do cá nhân, Nguyễn Thị Bích Tuyền trở lại tập luyện trong màu áo CLB Ninh Bình, chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG.

Ngay từ thời điểm này, nhiều người quan tâm tới việc Bích Tuyền có trở lại ĐTQG để tham dự SEA Games 33 hay không, bởi đây chính là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng chuyền Việt Nam.

Từ đầu năm, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã giao chỉ tiêu phải giành HCV với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội phải thắng được Thái Lan ở đại hội thể thao khu vực.

Bích Tuyền trở thành "cơn ác mộng" với Thái Lan.

Đây là nhiệm vụ cực khó, nhưng cũng đã có những hi vọng với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành nhiều thành tích tốt ở đấu trường quốc tế, hiện đang sở hữu lứa VĐV có phong độ tốt, ở thời đỉnh cao phong độ.

Cơ hội giành HCV SEA Games của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam càng trở nên có cơ sở khi các cô gái Việt Nam chơi sòng phẳng với Thái Lan ở chặng 1 SEA V-League, sau đó đánh bại đội bóng xứ chùa vàng 3-2 ở trận "lượt về" trên sân nhà. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có được một chiến thắng trước Thái Lan.

Trong trận thắng này, Bích Tuyền góp công lớn nhất với 45 điểm - điểm số khiến đối thủ phải choáng váng. Người Thái dĩ nhiên không phục trận thua này, và làm mọi cách để có thể gây khó cho Bích Tuyền.

Sau khi đăng cai giải vô địch thế giới 2025, Thái Lan tiếp tục là chủ nhà của SEA Games 33. Những quy định được phía Thái Lan đưa ra chắc chắn sẽ mang tới nhiều bất lợi cho Bích Tuyền cũng như tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị ảnh hưởng sức mạnh nếu vắng Bích Tuyền. Ảnh: S.N

Lúc này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò có lẽ phải sớm xác định Bích Tuyền không tham dự SEA Games. Thực tế chiến lược gia sinh năm 1976 có nhiều phương án thay Bích Tuyền ở giải thế giới vừa rồi, thu được kết quả rất khả quan.

Như vậy, trong trường hợp xấu nhất là Bích Tuyền tiếp tục vắng mặt, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn phải chiến đấu với mục tiêu giành HCV SEA Games. Những Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Bích Thủy, Kiều Trinh... nếu đạt phong độ cao nhất, vẫn có thể thi đấu sòng phẳng với chủ nhà Thái Lan.