Gần 1 tháng sau án phạt liên quan đến VĐV Đặng Thị Hồng tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025, VFV vẫn chưa nhận được thêm thông tin nào từ phía FIVB. Trao đổi với VietNamNet, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết hiện tại VFV chỉ biết chờ đợi, dù đã có văn bản gửi tới FIVB ngay sau khi xảy ra sự cố.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận thêm bất cứ thông báo nào từ phía FIVB. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đã có 2 văn bản trao đổi với FIVB, và vẫn đang chờ họ trả lời.

Tôi nghĩ là vụ việc này chưa từng xảy ra nên có thể phía FIVB đang cần có sự thống nhất hay phải họp gì đó rồi mới trả lời chúng ta", ông Lê Trí Trường cho hay.

VĐV Việt Nam chưa rõ lý do bị xử phạt. Ảnh: Volleyball World

Trước đó, FIVB kết luận VĐV của Việt Nam không có đủ điều kiện thi đấu tại giải bóng chuyền U21 thế giới 2025. Ngoài việc Đặng Thị Hồng bị loại khỏi giải ngay lập tức, tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận ở vòng bảng (có VĐV Đặng Thị Hồng thi đấu), dẫn đến việc thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh mất tấm vé vào vòng 16 đội.

FIVB mới chỉ để cập tới vấn đề VĐV Việt Nam không đủ điều kiện theo thi đấu theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023; Điều 13.5.2 của Quy chế giải đấu và Điều 14.4 của Quy chế Kỷ luật.

Việc FIVB giữ kín lý do phạt VĐV Việt Nam khiến VFV đang gặp khó khăn khi chuẩn bị các thủ tục khiếu nại. Thậm chí sau khi giải U21 vô địch thế giới 2025 kết thúc, nếu FIVB không công bố lý do xử phạt VĐV Việt Nam, phía VFV cũng không thể can thiệp mà chỉ biết chờ đợi.

Lứa U21 Việt Nam rất có tương lai. Ảnh: VFV

"Thực tế thì Đặng Thị Hồng nhận án phạt tại giải đấu. Điều mà chúng tôi qua tâm là các quy trình xử phạt theo quy định như nào để phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có cơ sở thực hiện những bước tiếp theo", ông Lê Trí Trường nhấn mạnh.

Tại giải vô địch thế giới 2025, dù VĐV chủ lực bị loại và xử thua 4 trận nhưng tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam vẫn chiến đấu kiên cường, giành vị trí 19/24. Sau khi về nước, các VĐV trẻ tiếp tục tham dự một số giải đấu trong nước, sẵn sàng cho các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới.