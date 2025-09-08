Sức mạnh giao bóng

Carlos Alcaraz chốt hạ chung kết US Open 2025 bằng cú ace. Không có gì bất ngờ, bởi toàn bộ hành trình này gắn liền với thứ vũ khí ấy.

Anh thắng 3-1 ở lần thứ 15 đấu Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1 và 6-4), trong 2 giờ 42 phút, khép lại US Open của sự trưởng thành, ăn mừng danh hiệu thứ 2 tại New York, Grand Slam thứ 2 trong mùa giải và thứ 6 trong sự nghiệp.

Màn ăn mừng quen thuộc của Alcaraz. Ảnh: EFE

Chiến thắng đưa Carlitos trở lại đỉnh cao – chính tại nơi anh từng lần đầu chạm tới. Khi ấy mới 18 tuổi, nay Alcaraz đã 22, và sau 65 tuần Sinner thống trị, anh đòi lại ngôi số 1 thế giới mà mình đánh mất hồi tháng 9/2023.

Đây là danh hiệu thứ 7 trong năm. Sinner chỉ biết thừa nhận: “Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng hôm nay cậu ấy hay hơn tôi”.

Không lâu trước đây, nhiều người vẫn tự hỏi: một Alcaraz tập trung hơn, ít thất thường hơn sẽ như thế nào? Có lẽ, đây chính là câu trả lời.

Hai tuần liền, anh thi đấu với sự kiểm soát và uy lực, đạt tới sự cân bằng gần như hoàn hảo giữa hiệu quả và vẻ đẹp trong lối chơi. Một nhà vô địch trong mơ với các HLV.

Đặc biệt, điều phi thường đi kèm với tiến bộ. Bằng chứng rõ ràng nhất: giao bóng. Trận này anh chỉ mất game giao 1 lần, cả giải chỉ 3 lần.

Alcaraz cũng tạm dẫn trước trong cuộc đua cá nhân với Sinner: 6 Grand Slam so với 4. Tay vợt người Italia chấp nhận thất bại và lặp lại lời khen: “Đơn giản thôi, cậu ấy giỏi hơn”.

Buổi sáng xám màu

Trước trận, Alcaraz thức dậy, nhìn qua cửa sổ và không mấy thích cảnh tượng ngoài kia. Trời mát lạnh, mưa lất phất, bầu trời xám xịt. Những đám mây không chịu tan. Điều này đồng nghĩa anh phải thích nghi.

Người đại diện của Alcaraz xác nhận rằng ban tổ chức không tính kéo mái che sân chính.

Alcaraz trình diễn trận chung kết của nghệ thuật. Ảnh: EFE

Nghĩa là điều kiện phần nào có lợi cho lối đánh của Sinner, đồng thời làm giảm sức nảy và độ bay của trái bóng – thứ vốn luôn là đồng minh của Alcaraz trong cái nóng oi bức.

Thời tiết ở New York ngày chung kết hoàn toàn trái ngược với quê hương El Palmar của anh.

Đó là lý thuyết, nghe không mấy khả quan. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, mọi chuyện lại khác hẳn. Không còn chỗ cho sự rụt rè: hoặc dũng cảm, hoặc không có gì.

Không khôn ngoan khi sa vào cuộc đấu tay đôi trực diện với Sinner, nên Alcaraz chọn cách tấn công tổng lực, chơi xuất sắc trong 40 phút đủ để khép lại set đầu tiên. Trong quãng thời gian đó, anh thi đấu rực lửa, bùng nổ, cuồng nhiệt; tất cả đều chuẩn xác.

Anh siết chặt Sinner và không buông. Sinner có vẻ chưa kịp nóng máy, lúng túng và bất lực, không thể đáp trả những đòn tấn công dữ dội.

Vượt trội

Tại Paris, Alcaraz từng hạ Sinner bằng một đòn khủng khiếp, nhưng chỉ một tháng sau, ở Wimbledon, anh gục ngã. Nghĩa là, không được phép lơ là trước Jannik.

Muốn thắng, phải đánh gục Sinner nhanh nhất và mạnh nhất. Chàng trai tóc đỏ thường kiểm soát nhịp độ trận đấu, và một khi làm chủ được khu vực cuối sân, tung ra những cú đánh bền bỉ, anh gần như bất khả chiến bại.

Cú bứt tốc ở set đầu dường như khiến Alcaraz hao tổn thể lực. Carlitos chậm lại một nhịp để lấy hơi, Sinner lập tức tận dụng để thắng set 2.

Tuy nhiên, đây là trận chung kết và mọi cuộc đấu giữa hai người thường có nhiều biến động. Kịch bản không hề bất ngờ. Họ quá hiểu nhau, nên tất cả chỉ là khai thác tối đa sở trường và cố gắng nắm giữ khoảnh khắc lâu nhất có thể.

Alcaraz hoàn toàn áp đảo Sinner. Ảnh: EFE

Tennis giống như nhiếp ảnh: tất cả đều là những khoảnh khắc. Set 3 thuộc về Alcaraz: sáng suốt và sắc sảo, vượt trội.

Alcaraz thoải mái, phô diễn sự linh hoạt, sức bật cùng khả năng kiểm soát nghệ thuật: lúc khiến bóng lao đi như tên bắn, lúc thì sát lưới, lúc lại xoáy cao.

Có thể đây không phải màn so tài hấp dẫn nhất trong cuộc đối đầu giữa họ, nhưng vẫn cống hiến những pha bóng tuyệt vời.

Alcaraz toát lên sự tự tin, dẫn dắt trận đấu theo ý mình, bảo toàn lợi thế từ cú break “trời cho” cuối cùng. Trong khi đó, Sinner bất an, mất niềm tin.

Tỷ số là 5-4, và vận may nằm trong tay. Alcaraz tiếp tục phô diễn sự bền bỉ. Cuối cùng, anh lên ngôi với cú ace.

Alcaraz trưởng thành và toàn diện hơn. Phía trước là Australian Open – nơi duy nhất Carlitos chưa một lần lên ngôi và Sinner thì thống trị.