Người dân xếp hàng mua vàng trước tiệm vàng Mi Hồng từ sáng sớm ngày 31/12. (Ảnh: Trần Chung)

Mở đầu phiên giao dịch ngày cuối cùng của năm (31/12), giá vàng miếng SJC (1L, 10L, 1KG) niêm yết ở mức 152,4 – 154,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua – bán là 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn SJC (1-5 chỉ) niêm yết ở mức 147,9 – 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại vào cuối phiên giao dịch ngày 30/12 sau khi giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong buổi sáng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 30/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC niêm yết ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 3,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Còn giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,2 triệu ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Hàng người chờ mua vàng tại trụ sở SJC, sáng 31/12. (Ảnh: Trần Chung)

Ngày 31/12, theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ 5h30 sáng, đã có hơn 10 người đứng xếp hàng từ sớm để chờ mua vàng tại Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định, TPHCM).

Mi Hồng là một tiệm vàng lâu năm tại TPHCM. Cảnh tượng người dân xếp hàng mua vàng tại đây đã khá quen thuộc từ khoảng 4 tháng nay, khi giá vàng trong nước liên tục tăng và xô đổ mọi kỷ lục.

Tới 6h30 sáng, số lượng người xếp hàng đã lên tới khoảng gần 100 người. Nhân viên bảo vệ liên tục phải mời khách đến mua vàng tìm bãi gửi xe khác vì tiệm vàng đã không còn chỗ để xe.

Do lượng người xếp hàng đông, nhân viên tại Mi Hồng mở cửa sớm cho khách vào ngồi chờ bên trong khuôn viên tiệm vàng. Sau khi vào ngồi đợi, người dân sẽ được đưa số thứ tự và chờ giao dịch vào lúc 8h30 sáng.

Bà P. (phường Gia Định) cho biết, do ở gần tiệm vàng nên bà đã ra xếp hàng mua vàng tại đây từ 5h30 sáng. Lúc tới nơi, bà đã là người thứ 10 trong hàng. Trong 1 tháng qua, bà đều đặn mua mỗi ngày 1 chỉ vàng. Tới nay, bà đã có trong tay 3 lượng vàng nhẫn. Người phụ nữ này cũng cho hay, còn tiếp tục mua vàng tích luỹ vì bà kỳ vọng giá vàng sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Tương tự, hình ảnh xếp hàng mua vàng cũng xuất hiện bên ngoài trụ sở Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM).

Dòng người xếp hàng dài trên đường Nguyễn Thị Minh Khai từ sáng sớm để mong được sở hữu sản phẩm vàng SJC. Đáng chú ý, có cả những vị khách nước ngoài đứng xếp hàng chờ mua vàng.

Người nước ngoài cũng xếp hàng mua vàng SJC, sáng 31/12. (Ảnh: Trần Chung)

Một người đang xếp hàng tại đây cho biết, cá nhân ông đã thử đăng ký trực tuyến mua vàng miếng SJC trong 5 ngày liên tiếp nhưng đều không được. Do đó, ông phải đến tận nơi để mua vàng nhẫn trực tiếp.

Theo ông, SJC quy định, khách hàng muốn mua vàng miếng đều phải đăng ký trực tuyến và được mua tối đa 1 lượng/lần/tháng. Tức là nếu đăng ký trực tuyến thành công, khách có thể mua tối đa 1 lượng vàng miếng SJC. Sau đó, khách phải chờ sau 30 ngày (1 tháng) để có thể tiếp tục đăng ký mua vàng miếng.

Đối với vàng nhẫn, số lượng sản phẩm vàng bán ra của SJC cũng không nhiều. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng SJC/lần.

Chị H. (phường Thạnh Mỹ Tây) cho hay, khách chờ mua vàng nhẫn phải đứng thành hai bên hàng. Một bên hàng sẽ thanh toán mua vàng bằng hình thức chuyển khoản, và một bên thanh toán bằng tiền mặt.

“Mấy hôm nay, sau khi đưa con đi học, tôi đến SJC xếp hàng lúc 8h sáng nhưng đều không mua được vàng. Cửa hàng chỉ cho 100 người vào mua vàng nhẫn mỗi sáng”, chị cho hay.

Nhiều người dân cho biết, việc mua sản phẩm vàng SJC là không dễ. (Ảnh: Trần Chung)

Theo Kitco News, giá vàng đang giữ vững mức hỗ trợ trên 4.300 USD/ounce. Kim loại quý này đang chứng kiến hiệu suất hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979, khi kết thúc năm với mức tăng khoảng 66%. Không chỉ chứng kiến một đợt tăng giá chưa từng có, mà đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp giá vàng tăng.

Bà Chantelle Schieven, Trưởng phòng Nghiên cứu tại Capitalight Research, nhận định, đây là quá trình leo thang của một sự chuyển biến lớn trong các thị trường tài chính toàn cầu. Ngay cả khi vàng đang ở vùng bong bóng, điều đó không có nghĩa là nó sẽ giảm giá vào năm tới hoặc bất kỳ lúc nào sớm.