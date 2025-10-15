Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh theo xu hướng trên thị trường thế giới.

Giá vàng nhẫn ngày 15/10 cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh. Thậm chí, có đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC, vượt 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đã vượt 151 triệu đồng/lượng. Ảnh: Chí Hiếu

Cụ thể, trưa nay, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 143,7-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 144,2-147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đáng chú ý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu lúc 14h17' đã đưa giá vàng nhẫn trơn lên mức kỷ lục 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu đã "vượt mặt" giá vàng miếng SJC.