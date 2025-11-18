Vàng thế giới về ngưỡng nhạy cảm 4.000 USD/ounce

Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, ngày 17/11, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 1,5% xuống 4.019 USD/ounce, tương đương 128,3 triệu đồng/lượng (tính theo tỷ giá ngân hàng) và 135 triệu đồng (thị trường tự do).

Trong nước, lúc 10h16' ngày 18/11, giá vàng miếng SJC lại giảm xuống mức 147,3-149,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm sâu.

Vàng giảm mạnh theo xu hướng chung trên thị trường tài chính và hàng hóa thế giới. Đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 550 điểm (-1,2%) do nhóm cổ phiếu công nghệ sụt giảm. Giới đầu tư đang chờ các báo cáo quan trọng sẽ được công bố trong tuần này, trong đó có báo cáo việc làm tháng 9/2025 của Mỹ.

Thị trường hàng hóa cũng giảm mạnh theo đà hồi phục của đồng USD. Giá bạc sụt giảm từ mức gần 51 USD/ounce xuống 49,6 USD/ounce. Nhiều kim loại khác cũng giảm giá.

Áp lực bán tháo lan rộng khắp các thị trường, trong bối cảnh đồng bạc xanh của Mỹ có xu hướng nhích tăng trở lại, ngược với xu hướng giảm giá của đồng tiền này trong phần lớn thời gian từ đầu năm đến nay.

Nhiều thách thức phía trước khiến giá vàng khó có thể tăng cao trở lại. Ảnh: Phạm Hải

Giới đầu tư đang giảm kỳ vọng về việc giảm lãi suất vào tháng tới, khi nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra các tuyên bố cứng rắn cho rằng Fed phải thận trọng trước việc lạm phát Mỹ ở mức cao và có thể tăng nữa.

Theo kế hoạch, Fed có cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 10/12 và sẽ đưa ra quyết định có cắt giảm lãi suất tiếp theo đợt hạ trong cuộc họp hồi tháng 9 hay không. Hồi cuối tháng 10, giới đầu tư đánh cược hơn 90% khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm 0,25 điểm phần trăm, nay rớt xuống chỉ còn 65% trong tuần trước và tới 9h sáng 18/11 (giờ Việt Nam) chỉ còn 42,9%. Trong khi đó, thị trường đánh cược 57,1% Fed sẽ giữ lãi suất điều hành ở mức 3,75%-4%/năm như hiện tại.

Đồng USD tăng giá là do kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất đã suy giảm. Một đồng USD mạnh lên khiến các loại hàng hóa giao dịch bằng đồng tiền này suy giảm.

Vàng còn chịu áp lực từ một thị trường chứng khoán Mỹ đang bị bán mạnh do lo ngại bong bóng công nghệ, khi các chỉ số chứng khoán đều đang ở vùng kỷ lục cao lịch sử. Sức ép từ đợt sụt giảm 10-15% trên thị trường tiền số, với đồng Bitcoin sáng 18/11 đã giảm về ngưỡng 91.000 USD/BTC so với đỉnh cao hơn 125.000 USD/BTC hôm 7/10.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất kéo vàng đi xuống là sự suy giảm kỳ vọng về việc Mỹ giảm lãi suất.

Ba tuần đầy thách thức phía trước

Như vậy, còn 22 ngày nữa là đến phiên họp thường kỳ của Fed. Đây là khoảng thời gian đầy áp lực đối với nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng tăng. Thị trường sẽ chờ đón thông tin kinh tế vĩ mô được công bố để dõi xem các phản ứng từ Fed.

Theo lịch sự kiện, tuần này Mỹ sẽ công bố dữ liệu việc làm tháng 9 công bố vào ngày 20/11 và biên bản cuộc họp gần nhất của Fed được công bố vào tối 18/11 (giờ Việt Nam).

Trong vòng chưa đầy hai tuần qua, đã có 4 nhà hoạch định chính sách của Fed, bao gồm Thống đốc Christopher Waller và Chủ tịch Fed khu vực New York John Williams, đã đưa ra lập trường cứng rắn về việc hạ lãi suất cho cuộc họp tiếp theo của Fed vào tháng 12/2025. Trước đó, chủ tịch Fed Jerome Powell cũng khẳng định không có sự chắc chắn nào cho việc hạ lãi suất trong cuộc họp tới.

Điều khiến nhiều nhà đầu tư vàng giá lên lo lắng là mặt hàng này đang gặp khó khi Khảo sát chỉ số sản xuất Empire State của Mỹ được cải thiện, tăng lên mức cao nhất một năm. Cụ thể chỉ số này tăng vọt lên mức 18,7 điểm trong tháng 11, so với mức 10,7 điểm của tháng 10 và vượt xa kỳ vọng 6,1 điểm của các nhà kinh tế.

Như vậy, kinh tế Mỹ có thể không suy yếu như lo ngại của các chuyên gia do Chính phủ Mỹ đóng cửa. Số liệu sản xuất trên là chỉ báo cho sự khởi sắc của thị trường lao động Mỹ.

Đây chính là yếu tố nhấn chìm kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng tới. Tất nhiên, Fed sẽ phải chờ các số liệu chính thức để đưa ra quyết định của mình vào ngày 10/12 tới. Giới đầu tư sẽ có 3 tuần chờ đợi, mổ xẻ và phân tích các số liệu kinh tế mà chính quyền ông Trump sẽ công bố dần trong thời gian tới.

Một số nhà đầu tư lo ngại, nếu thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce giá vàng sẽ lao dốc, có thể xuống tới 3.800 USD/ounce. Một số quỹ ETF vàng cũng đang bán ra, gây thêm áp lực lên mặt hàng kim loại quý này.

Trước mắt, giới đầu tư sẽ chú ý đến báo cáo việc làm chính thức tháng 9/2025 công bố vào ngày 20/11, sau đó là bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 vào sáng 21/11.

Dù vậy, vàng đang được hỗ trợ mạnh bởi nhiều yếu tố, trong đó có sức cầu lớn từ ngân hàng trung ương các nước, trong bối cảnh xu hướng giảm sự phụ thuộc vào đồng USD ngày càng mạnh mẽ và bất ổn địa chính trị leo thang ở nhiều nơi trên thế giới.

Bên cạnh đó, sự suy giảm niềm tin vào đồng USD và sự nghi ngờ về tính độc lập của Fed cũng có thể hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn.

Trong ngắn hạn, trên Kitco News, Dilin Wu - chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone, dự kiến ​​giá vàng sẽ dao động trong khoảng 4.000-4.250 USD/ounce.