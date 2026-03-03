Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn đang tiếp diễn, thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến một cuộc biến động mạnh của giá vàng.

Sau khi tăng vượt 5.400 USD/ounce, nhà đầu tư kỳ vọng vàng có thể vượt đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1/2026 (5.595 USD/ounce). Thế nhưng, diễn biến lại ngược lại. Vàng liên tục lùi về mốc 5.300 USD/ounce, rồi 5.200 USD/ounce.

Mở cửa phiên giao dịch Mỹ ngày 3/3 (giờ Việt Nam), vàng giao ngay thậm chí đã mất mốc 5.200 USD/ounce.

Lúc 6h20 ngày 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm sâu xuống dưới 5.100 USD, giao dịch ở mức 5.082 USD/ounce.

Vàng thế giới lúc tụt khỏi mốc 5.200 USD/ounce

Điều này trái ngược hoàn toàn với các dự báo gần đây. FX Leaders trích dẫn các dự báo từ các tổ chức lớn như JPMorgan, Wells Fargo và MKS PAMP, với các mục tiêu giá trong kịch bản xung đột kéo dài dao động từ 6.300 - 6.750 USD/ounce.

Financial Times báo cáo vàng còn được kỳ vọng tiếp tục tăng nếu cuộc xung đột kéo dài, khi các dòng tiền trú ẩn chuyển từ trái phiếu sang kim loại quý vì các công cụ truyền thống như trái phiếu đang mất dần hiệu quả bảo hiểm rủi ro.

Trong khi đó, chuyên gia Phố Wall cũng dự báo giá vàng tuần này tiếp tục tăng mạnh, thậm chí tiến sát mốc 5.500 USD/ounce.

Cụ thể, khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy trong số 18 chuyên gia Phố Wall, có tới 67% dự báo vàng sẽ vượt 5.300 USD/ounce trong tuần tới, chỉ 11% cho rằng giá giảm, còn lại đánh giá thị trường đi ngang. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, mức độ hưng phấn còn rõ rệt hơn khi 76% kỳ vọng giá tăng.