Bất động sản công nghiệp và logistics tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế số hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo báo cáo của JLL Việt Nam, tính đến tháng 3/2025, Việt Nam đã có hơn 447 khu công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích trên 134.600 ha đất công nghiệp có thể cho thuê. Tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp trọng điểm hiện duy trì ở mức khoảng 80% trở lên.

Bất động sản công nghiệp có xu hướng tăng trưởng nhanh cả về quy mô và tiêu chuẩn. Ảnh: VnEconomy

Sự mở rộng nhanh về quy mô kéo theo sự tham gia ngày càng đa dạng của thị trường, từ các chủ đầu tư hạ tầng truyền thống đến doanh nghiệp sản xuất, logistics và các nhà đầu tư mới. Điều này khiến mức độ cạnh tranh giữa các dự án gia tăng, buộc công trình đồng thời đáp ứng nhu cầu diện tích song song với việc đảm bảo hiệu quả vận hành và giá trị sử dụng dài hạn.

Cùng với đó, thị trường ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt về chất lượng công trình. Các mô hình kho xưởng xây sẵn và dự án xây dựng theo yêu cầu (built-to-suit) ngày càng phổ biến, với diện tích mỗi công trình từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn mét vuông. Trong bối cảnh môi trường công nghiệp khắc nghiệt và cường độ khai thác cao, hệ mái và bao che trở thành hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, chi phí bảo trì và giá trị vòng đời của công trình.

Giải pháp vật liệu bao che tiên tiến cho công trình công nghiệp

Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển (từ năm 1996), Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Poshaco từng bước khẳng định vị thế trên thị trường với vai trò cung cấp giải pháp vật liệu mái và bao che cho các công trình dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Trong đó, doanh nghiệp tập trung phát triển năng lực cung ứng vật liệu cho các ngành công nghiệp và logistics, đáp ứng yêu cầu cao của các đại dự án.

Các dòng tôn mạ màu và vật liệu bao che của Poshaco Group được sản xuất theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), AS/NZS 2728 (Úc/New Zealand), BS EN 10346:2015 (châu Âu). Đây là nền tảng quan trọng giúp Poshaco Group đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các chủ đầu tư FDI, trong bối cảnh nhiều dự án hướng đến tiêu chuẩn ESG, hạ tầng xanh và giảm phát thải.

Poshaco Group sở hữu 3 nhà máy hiện đại sẵn đáp ứng nhu cầu của các đại dự án

Sản phẩm tôn Magie thế hệ mới có khả năng chống ăn mòn vượt trội, giải quyết bài toán kéo dài tuổi thọ và độ bền công trình

Đặc biệt, một trong những lợi thế nổi bật của Poshaco Group là công nghệ mạ GLMAG - hợp kim ba thành phần Nhôm - Kẽm - Magie, được doanh nghiệp ứng dụng độc quyền giúp tạo nên tôn siêu bền Magie. Công nghệ GLMAG cho phép kiểm soát chặt chẽ cấu trúc lớp mạ và phát huy tối ưu vai trò của Magie trong hệ hợp kim. Nhờ đó, vật liệu hình thành cơ chế bảo vệ chủ động: khi mép cắt hoặc vị trí khoan vít làm lộ thép nền, các hợp chất chứa Magie phản ứng tức thì với môi trường, thúc đẩy sự di chuyển của các hợp chất bảo vệ và tạo lớp “trám” tại khu vực bị tổn thương, ngăn chặn quá trình oxy hóa lan rộng từ bên trong.

Nhờ cơ chế này, vật liệu ứng dụng công nghệ GLMAG đạt khả năng chống ăn mòn vượt trội, cao gấp 5 lần so với công nghệ mạ truyền thống, đặc biệt hiệu quả trong các môi trường khắc nghiệt như độ ẩm cao, hóa chất và hơi muối tại các khu công nghiệp ven biển, nhà máy sản xuất. Qua đó, hệ mái và giải pháp bao che duy trì độ bền ổn định theo thời gian, giảm tần suất bảo trì và hạn chế gián đoạn vận hành - yếu tố then chốt đối với các công trình và nhà máy hoạt động liên tục.

Dấu ấn giải pháp vật liệu mái và bao che của Poshaco Group

Năng lực sản xuất và triển khai của Poshaco Group được khẳng định qua nhiều dự án công nghiệp và logistics đã đi vào vận hành trên thực tế, với tổng diện tích mái và bao che lên tới hàng triệu mét vuông. Giải pháp tôn mạ màu và tấm lợp bao che của Poshaco Group hiện diện tại các tổ hợp công nghiệp như Khu liên hiệp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy Foxconn Quảng Ninh, nhà máy Newhope Thanh Hóa cùng nhiều khu công nghiệp trọng điểm khác. Đây đều là những công trình đòi hỏi vật liệu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nghiêm ngặt về độ bền, khả năng chống ăn mòn, tiến độ cung ứng và tính đồng bộ chất lượng trên toàn bộ diện tích công trình.

Giải pháp tôn mái và tấm lợp bao che của Poshaco Group hiện diện tại các công trình trọng điểm

Poshaco Group đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với định vị là hệ sinh thái vật liệu bao che toàn diện. Doanh nghiệp tập trung mở rộng quy mô, củng cố vị thế trong chuỗi giá trị ngành, đồng thời sẵn sàng cho một bước chuyển mình chiến lược, lấy đổi mới toàn diện làm trọng tâm và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, qua đó khẳng định vai trò đối tác tin cậy của các chủ đầu tư và tổng thầu tại những dự án công nghiệp trọng điểm.

