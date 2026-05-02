Biên nhận 3 tỷ đồng và lời phủ nhận khoản vay

Ông B. (sinh năm 1965) và ông D. (sinh năm 1961) là bạn bè. Tháng 10/2010, ông B. gọi điện hỏi vay ông D. 3 tỷ đồng để xây dựng nhà, hẹn khi hoàn thành sẽ trả. Cùng thời điểm này, ông B. đến nhà ông D. nhận tiền mặt và ký vào biên nhận đã được viết sẵn và giao lại cho ông D.

Sau khi xây xong nhà, ông D. nhiều lần yêu cầu ông B. trả nợ, nhưng ông B. viện lý do bệnh tật, khó khăn tài chính để trì hoãn. Đến đầu năm 2015, hai bên trao đổi lại, ông B. đồng ý trả lãi với mức 12%/năm. Vì là bạn bè tin tưởng nhau nên ông D. chấp nhận mà không yêu cầu lập lại biên nhận thể hiện thỏa thuận lãi suất này.

Đến cuối năm 2024, khi cần tiền, ông D. tiếp tục đòi nợ nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, ông khởi kiện ra tòa. Dù từng rút đơn kiện để tạo điều kiện cho ông B. trả nợ, nhưng do cam kết không được thực hiện, ông D. tiếp tục khởi kiện, yêu cầu vợ chồng ông B. thanh toán tổng cộng gần 6,9 tỷ đồng. Trong đó gồm 3 tỷ đồng tiền gốc và gần 3,9 tỷ đồng tiền lãi (tính từ ngày 1/1/2015 đến ngày 27/10/2025).

Vay 3 tỷ đồng xây nhà, hơn 10 năm sau người vay phủ nhận khoản nợ. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Song, ông B. phủ nhận toàn bộ yêu cầu, cho rằng không có vay tiền của ông D. Bà C1. (vợ của ông B.) cũng khai không biết ông D. và không có việc vay mượn.

Trong quá trình giải quyết, chứng cứ quan trọng nhất là biên nhận ghi tháng 10/2010, thể hiện việc ông B. nhận 3 tỷ đồng từ ông D., có chữ ký được cho là của ông B. Đây cũng là điểm mấu chốt quyết định hướng xử lý vụ án ở cả hai cấp xét xử.

Giám định chữ ký, tòa bác yêu cầu đòi lãi hàng tỷ đồng

Do bị đơn không thừa nhận, phía nguyên đơn đã yêu cầu giám định chữ ký. Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định chữ ký trên biên nhận đúng là của ông B.

Tại phiên tòa, phía bị đơn từng đề nghị giám định lại, nhưng không cung cấp được căn cứ cho thấy kết luận giám định ban đầu sai sót hoặc vi phạm quy định. Đáng chú ý, tại cấp phúc thẩm, đại diện của ông B. còn đưa ra lập luận rằng có thể ông B. đã “ký nhầm” vào biên nhận khi vay 500 triệu đồng, chứ không phải 3 tỷ đồng như nội dung thể hiện.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng lập luận này không có chứng cứ chứng minh. Đồng thời, bị đơn cũng không tiếp tục yêu cầu giám định lại theo đúng trình tự pháp luật. Vì vậy, tòa không chấp nhận đề nghị này.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, tòa xác định việc ông B. vay 3 tỷ đồng của ông D. là có căn cứ. Đây là cơ sở để bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên nghĩa vụ trả nợ.

Tuy nhiên, đối với yêu cầu tính lãi gần 3,9 tỷ đồng của nguyên đơn, tòa án cho rằng không có cơ sở chấp nhận. Lý do là biên nhận không thể hiện thỏa thuận về lãi suất, còn việc hai bên “thỏa thuận miệng” mức 12%/năm không được chứng minh bằng tài liệu, chứng cứ.

Do đó, tòa chỉ chấp nhận tính lãi kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp theo quy định của Bộ luật Dân sự, thay vì tính lãi kéo dài nhiều năm như yêu cầu của nguyên đơn.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Cà Mau đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc vợ chồng ông B. phải trả cho ông D. gần 3,14 tỷ đồng, gồm 3 tỷ đồng tiền gốc và 137,5 triệu đồng tiền lãi. Phần yêu cầu lãi còn lại không được chấp nhận.

Không đồng ý, cả hai bên đều kháng cáo. Nguyên đơn yêu cầu được tính đầy đủ lãi như đã đề nghị, trong khi bị đơn đề nghị hủy hoặc sửa bản án theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định các kháng cáo đều không có cơ sở.

Đối với phía bị đơn, tòa khẳng định chứng cứ về việc vay tiền là rõ ràng, đặc biệt là kết luận giám định chữ ký. Việc phủ nhận nghĩa vụ nhưng không đưa ra được chứng cứ phản bác khiến yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận.

Đối với nguyên đơn, việc yêu cầu tính lãi theo mức 12%/năm trong thời gian dài không có căn cứ pháp lý do thiếu chứng cứ về thỏa thuận lãi suất.

Từ đó, tòa quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc ông B. và bà C1. có nghĩa vụ thanh toán cho ông D. tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, tòa cũng ghi nhận các bên đều là người cao tuổi nên được miễn án phí ở cả hai cấp xét xử.