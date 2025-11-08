Đối với vay thế chấp bất động sản, hầu hết ngân hàng đều áp dụng lãi suất ưu đãi trong thời gian đầu, thường từ 6 đến 24 tháng. Điều này giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính ban đầu và cũng là “chiêu” mời gọi khách hàng vay vốn.

Thời gian vay thế chấp tại các ngân hàng hiện nay khá linh hoạt, có thể lên đến 30 năm. Nhờ vậy, khách hàng có thể chia nhỏ khoản vay, giảm áp lực trả nợ hàng tháng.

Các ngân hàng thu nợ gốc và lãi vay theo định kỳ hàng tháng, theo phương thức lãi suất trên dư nợ gốc giảm dần:

Tổng tiền phải trả hàng tháng = Tiền lãi phải trả hàng tháng + Tổng tiền gốc phải trả hàng tháng

Trong đó:

Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay ban đầu : Số tháng vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay ban đầu x Lãi suất theo tháng

Tiền lãi tháng thứ hai = (Số tiền vay ban đầu - Tiền gốc đã trả) x Lãi suất theo tháng

Tương tự từ tháng thứ ba trở đi, lãi sẽ tính trên dư nợ còn lại.

Để được vay thế chấp bất động sản tại ngân hàng, khách hàng phải là công dân Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; độ tuổi từ 18 đến 75; có thu nhập ổn định để trả nợ; không có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng.

Một lưu ý quan trọng là khách hàng cần đáp ứng điều kiện về tài sản đảm bảo. Theo đó, tài sản bảo đảm phải là bất động sản có giá trị lớn hơn hoặc bằng số tiền vay. Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người vay hoặc người bảo lãnh và phải có đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ.

Ảnh minh họa: Phạm Hải

Trước khi quyết định vay, khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin về các gói vay thế chấp của các ngân hàng cùng các thông tin như: Lãi suất vay, thời hạn vay, phí, điều kiện vay,... để lựa chọn được gói vay phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin cần thiết, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của ngân hàng. Đây là căn cứ để ngân hàng thẩm định và phê duyệt khoản vay.

Hồ sơ vay vốn cần chuẩn bị khi thế chấp bằng bất động sản gồm:

Căn cước công dân còn hiệu lực của người vay và người bảo lãnh (nếu có); hộ khẩu hoặc giấy tạm trú của người vay và người bảo lãnh; giấy tờ chứng minh thu nhập.

Riêng giấy tờ chứng minh thu nhập bao gồm: Hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận đang làm việc tại cơ quan/doanh nghiệp; sao kê lương 3 tháng gần nhất; tờ khai thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Về giấy tờ chứng minh tài sản, ngân hàng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà/đất thế chấp; Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của tài sản thế chấp (nếu tài sản thế chấp là tài sản chung).

Ngoài ra, các ngân hàng cũng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ khác gồm: Tờ khai chứng minh mục đích vay vốn; Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ vay vốn, khách hàng có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ngân hàng hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua website của ngân hàng.

Sau khi nhận được hồ sơ vay vốn, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và tài sản thế chấp nhằm xác định tính hợp lệ của hồ sơ và khả năng trả nợ của khách hàng; xác định giá trị thực tế của tài sản và khả năng đáp ứng yêu cầu vay vốn của khách hàng.

Nếu hồ sơ và tài sản thế chấp đáp ứng đủ các điều kiện, ngân hàng sẽ phê duyệt khoản vay và ký hợp đồng tín dụng với khách hàng và giải ngân. Hợp đồng tín dụng là văn bản pháp lý ràng buộc nghĩa vụ của hai bên trong quá trình vay và trả nợ.

Tổng hợp