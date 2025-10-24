Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), 9 tháng đầu năm 2025, lãi suất cho vay giảm 0,63%/năm so với cuối năm 2023. Thống kê của VietNamNet với các ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 9/2025 cho thấy, hầu hết đã giảm lãi suất cho vay bình quân so với tháng 8.

Trong khi đó, tháng 9 ghi nhận 7 ngân hàng tăng lãi suất cho vay bình quân (tháng 8 là 13 ngân hàng), bao gồm: TPBank tăng 0,2%/năm, ACB tăng 0,19%/năm, Vietcombank tăng 0,1%/năm, OCB tăng 0,08%/năm, KienLong Bank tăng 0,07%/năm, Techcombank tăng 0,06%/năm và GPBank tăng 0,05%/năm.

Một số ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch bình quân giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, như ABBank, BVBank, Eximbank, PGBank, Saigonbank, SCB, SeABank, VCBNeo...

Ngược lại, ở chiều giảm, BaoVietBank ghi nhận mức giảm mạnh nhất về lãi suất cho vay bình quân so với tháng trước, tới 1,19%/năm.

VIB tiếp tục nằm trong nhóm giảm lãi suất cho vay với mức giảm 0,52%/năm. VietA Bank và Vikki Bank vẫn duy trì mức lãi suất cho vay bình quân trên 8%/năm nhưng lần lượt giảm 0,31% và 0,21%/năm so với tháng 8.

Lãi suất cho vay bình quân tháng 9 tại LPBank và Sacombank cùng giảm 0,2%/năm so với tháng trước, trong khi MBV giảm 0,18%/năm, PVCombank giảm 0,09%/năm, VietinBank giảm 0,08%/năm, Agribank giảm 0,04%/năm, Bac A Bank giảm 0,03%/năm, MB giảm 0,02%/năm và BIDV giảm 0,01%/năm.

Trong nhóm Big4, Vietcombank là ngân hàng duy nhất tăng lãi suất cho vay bình quân. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tại nhà băng này tăng so với tháng liền kề.

Theo công bố, lãi suất cho vay bình quân tháng 9 của Vietcombank là 5,7%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân là 2,8%/năm. Chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan đến huy động vốn và sử dụng vốn là 1,2%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân tháng 9 của Agribank là 6,36%/năm, trong khi lãi suất huy động bình quân là 3,81%/năm. Với mức chi phí vốn bình quân 5,49%/năm, chênh lệch lãi suất sau khi trừ chi phí chỉ 0,87%/năm. Đây là mức chênh lệch lãi suất thấp nhất trong hệ thống.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 9 là 5,47%/năm. Chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi bình quân 2,51%/năm. Mức chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan huy động vốn và sử dụng vốn là 1,29%/năm.

Còn tại VietinBank, lãi suất cho vay bình quân tháng 9 là 5,09%/năm, chênh lệch lãi suất bình quân 1,82%/năm.

Về lãi suất cho vay bình quân tại các ngân hàng đã công bố thông tin lãi suất tháng 9, có 11 ngân hàng công bố lãi suất cho vay bình quân dưới 7%/năm, lần lượt gồm: VietinBank 5,09%/năm, SCB 5,4%/năm, ABBank 5,45%/năm, BIDV 5,47%/năm, Vietcombank 5,7%/năm, VIB 6,16%/năm, BaoViet Bank 6,19%/năm, Agribank 6,36%/năm, VCBNeo 6,5%/năm, ACB 6,72%/năm và Sacombank 6,87%/năm.

Trái lại, nhóm các ngân hàng duy trì lãi suất cho vay bình quân cao nhất, trên 8%/năm, có Saigonbank 8,8%/năm, Bac A Bank 8,63%/năm, BVBank 8,48%/năm, KienLong Bank 8,47%/năm, PVCombank 8,3%/năm, Viet A Bank 8,24%/năm và Vikki Bank 8,12%/năm.

Theo báo cáo của NHNN, đến ngày 29/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 13,37% so với cuối năm 2024 và tăng 19,6% so với cùng kỳ. Theo ước tính, tăng trưởng tín dụng năm nay có thể lên tới 20%, đây là mức cao nhất trong nhiều năm. NHNN tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 9/2025 TẠI CÁC NGÂN HÀNG ĐÃ CÔNG BỐ (%/NĂM) NGÂN HÀNG LÃI SUẤT THAY ĐỔI SO VỚI THÁNG 8 CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT VIETINBANK 5,09 -0,08 1,82 SCB 5,4 0 3,22 ABBANK 5,45 0 1,61 BIDV 5,47 -0,01 2,51 VIETCOMBANK 5,7 0,1 2,8 VIB 6,16 -0,52 1,8 BAOVIETBANK 6,19 -1,19 4,03 AGRIBANK 6,36 -0,04 3,81 VCBNEO 6,5 0 1,01 ACB 6,72 0,19 2,45 SACOMBANK 6,87 -0,2 2,27 MB 7,02 -0,02 3,09 EXIMBANK 7,03 0 1,82 TECHCOMBANK 7,03 0,06 2,85 PGBANK 7,22 0 2,63 SEABANK 7,22 0 2,55 TPBANK 7,23 0,2 1,41 MBV 7,34 -0,18 2,49 LPBANK 7,49 -0,2 2,50 GPBANK 7,58 0,05 2,40 OCB 7,89 0,08 3,84 VIKKI BANK 8,12 -0,21 2,99 VIET A BANK 8,24 -0,31 2,94 PVCOMBANK 8,3 -0,09 2,38 KIENLONGBANK 8,47 0,07 2,76 BVBANK 8,48 0 3,89 BAC A BANK 8,63 -0,03 3,28 SAIGONBANK 8,8 0 3,70